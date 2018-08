Cremas para blanquear la piel, una moda muy peligrosa

-Redacción Salud

La Organización Panamericana de la Salud (PAHO) publicó hace unos años un documento que tenía una información inquietante. En varios países de África, advertía, muchas mujeres estaban usando cremas para blanquear la piel. En Malí, el 25% utilizaban estos productos; en Nigeria, el 77%; en Sudáfrica, el 35%, y en Togo, el 59%. Parecía una moda que se había extendido por ese continente y que estaba causando un serio problema epidemiológico. Aquel organismo lo resumía de forma clara:

“Muchas cremas y jabones para aclarar la piel contienen algunas formas de mercurio como agente activo. Sin embargo, el mercurio es peligroso para la salud ya que puede causar daño a los riñones y también erupciones, decoloración de la piel y cicatrices, así como una reducción de la resistencia de la piel a las infecciones bacterianas y fúngicas”. (Lea Minsalud bajó los precios de los anticonceptivos y de otros 840 medicamentos)

Aunque la alerta había sido emitida en 2012, los inconvenientes no pararon. Los casos de actores y actrices que buscaban aclarar su piel continuaron repitiéndose y muchos de sus fans siguieron sus pasos. El caso de la actriz Halle Berry fue uno de los más populares. En 2014 denunció a su exmarido, el modelo canadiense Gabriel Aubry, por querer blanquear a su hija.

Más allá de los enormes prejuicios sobre el color de piel que revela este fenómeno, lo cierto es que aún continúa siendo una práctica que está poniendo en riesgo la salud de muchas personas. Hoy, como lo revela la Organización Mundial de la Salud, tres de cada cuatro mujeres de piel negra que usan estos artículos lo hacen sin una receta médica. Conseguirlos, además, parece ser muy fácil. En Colombia, por ejemplo, Mercado Libre ofrece varios. Unos no revelan sus ingredientes. Ninguno evidencia si tiene o no registro sanitario.

La recomendación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) es clara: “Si no se mencionan los ingredientes o si no tiene etiqueta, no utilice el producto”.

En otras palabras, como le dijo a la BBC Emma Wedgeworth, dermatóloga y vocera de la asociación British Skin Foundation, "la composición es realmente la clave ya que las cremas que se venden sin pasar un control legal no sabemos de qué están hechas”.

Y en caso de que la composición de alguno de estos productos sea explícita, cualquier usuario debería tener especial cuidado con estos componentes, de acuerdo a la PAHO: mercurio, Hg, yoduro de mercurio, cloruro de mercurio, mercurio aminiacal, cloruro de amida de mercurio, azogue, cinnabaris (sulfuro de mercurio), hydrargyri oxydum rubrum (óxido de mercurio) y yoduro de mercurio.

Las razones son varias: utilizar mercurio sobre la piel puede tener consecuencias renales. También puede causar erupciones y decoloración de la piel, cicatrices y reducción de la resistencia de la piel a infecciones bacterianas. De igual forma, podrían desembocar en la aparición de ansiedad, depresión o psicosis.

"Algunos efectos secundarios incluyen la ocronosis, una condición por la cual la piel se va oscureciendo de forma progresiva, así que paradójicamente puedes estar usando este tratamiento para clarear la piel y acabes con una piel mucho más oscura", explica a la BBC Ophelia Dadzie de la Asociación británica de dermatólogos.

De hecho, en 2016, el Invima emitió una alerta sanitaria sobre un producto llamado “Crema Piel de seda” Viansilk que prometía tratar el acné, blanquear la piel y eliminar las verrugas. Sin embargo, tenía mercurio y había un “riesgo de envenenamiento”.