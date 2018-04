Cuando una axila suda más que la otra

Redacción VIVIR

Como le ocurrió durante el debate presidencial en Barranquilla al candidato Sergio Fajardo, muchas personas suelen sudar más por un lado del cuerpo. ¿A qué se debe este fenómeno?

“La mayor parte de las veces no tiene una connotación patológica”, explica Carlos Morales, dermatólogo colombiano, “puede ser que a una persona le sude más una axila que la otra pero ambas sudan. Eso esta dentro de la fisiología normal del cuerpo”. Para Morales lo que en realidad ameritaría una revisión médica es el caso de aquellas personas en las que exista una ausencia total de sudor repentina. “En esos casos podría tratarse de un daño neurológico de inervación de las glándulas sudoríparas”.

La sudoración del cuerpo es controlada principalmente por el sistema nervioso simpático. Este sistema, que funciona de forma autónoma a nuestra voluntad, es un sistema de “alerta”, es el encargado de prepararnos para la acción. Las glándulas sudoríparas, a través de las cuáles el cuerpo regula la temperatura, se activan en situaciones de estrés. En el argot médico, un exceso de actividad de estas glándulas se conoce como hiperhidrosis.

De acuerdo con un artículo de Eswaran Waran del Royal Darwin Hospital en Australia, el sudor repentino de un sólo lado “es poco frecuente y debería provocar una revisión exhaustiva de etiologías subyacentes potencialmente graves”. El posible diagnóstico diferencial para la hiperhidrosis unilateral debe incluir tumores hipotalámicos, infarto cerebral, encefalitis, siringomielia, traumatismos, neuritis, costillas cervicales y neoplasias intratorácicas.

Pero estos son casos raros. Lo más común, como lo advierte un portal especializado en temas de sudoración, “la razón principal para la sudoración excesiva en una axila es que simplemente hay una distribución más concentrada de glándulas sudoríparas en esa axila en comparación con la otra”. Y otra razón muy sencilla: “si es más un usuario de la mano derecha (es decir, use la mano derecha para mover objetos, levantar objetos, escribir, etc.) el uso excesivo de una mano puede ser la razón de más sudor en esa axila. Comprenda el hecho de que su cuerpo no es simétrico y puede ser que su única axila sea ligeramente más grande que la otra y, por lo tanto, suda más ya que el área superficial es comparativamente más que la otra”.

Una publicación de la National Library of Medicine de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU, señala que el sudor exclusivo en un lado del cuerpo o de la cara se conoce como síndrome de Harlequin. “El síndrome de Harlequin es un síndrome que afecta el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es responsable de controlar los procesos naturales del cuerpo, como la sudoración, el enrojecimiento de la piel y la respuesta de los alumnos a los estímulos”. La causa exacta del síndrome de Harlequin no está clara. En algunos pacientes con este síndrome, la causa subyacente parece ser una lesión o tumor que está afectando la capacidad de las células del sistema nervioso autónomo para comunicarse con un lado del cuerpo. Sin embargo, en muchos casos no se encuentra una causa exacta de los síntomas.

Morales explica que el exceso de sudor, conocido como hiperhidrosis, es un motivo de consulta frecuente en Colombia. La hiperhidoris palmar (manos) “le genera incomodidad a los pacientes para manejar papeles, tocar instrumentos, o cualquier actividad manual”. También es común la hiperhidrosis axilar y la plantar. Lo recomendable es consultar con un médico dermatólogo. Los tratamientos en los casos severos puede ir desde opcioes farmacológicas tópicas u orales, hasta intervenciones quirúrgicas. Una cada vez más común es la toxina botulínica (botox) para neutralizar la actividad de las glándulas.

*Por el aprovechamiento político que generó la imagen que acompañaba este artículo, El Espectador decidió cambiarla, así como el primer párrafo.