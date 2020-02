Diana Cárdenas, nueva directora de la entidad que maneja los recursos del sistema de salud

- Redacción salud

Fernando Ruiz, el nuevo ministro de Salud, anunció que Diana Cárdenas, quien era la viceministra de Protección Social, será la directora de la Adres. Poner en marcha el Acuerdo de Punto Final e implementar la nueva estrategia para pagar los medicamentos que hacen parte del llamado No POS, serán algunos de sus desafíos.

A través de su cuenta en Twiter, Fernando Ruiz, el nuevo ministro de Salud y Protección Social, anunció otro cambio importante en el sector: Diana Cárdenas, quien hasta el momento se venía desempeñando como viceministra de esa cartera, pasará a ser la directora de la entidad que maneja los recursos del sistema: la Adres.

“Diana Cárdenas es la nueva Directora General de la Adres, excelente técnica, con el mayor conocimiento de las finanzas y funcionamiento del sector. Garantía de competencia y ecuanimidad para todos los agentes del sistema. Un reto más, Diana”, escribió Ruiz, quien reemplazó a Juan Pablo Uribe.

Horas antes también había anunciado el nombre del nuevo viceministro de Salud: Alexander Moscoso, quien hasta entonces era el secretario de Salud de Barranquilla.

Diana Cárdenas, que reemplazará a Cristina Arango Olaya, es economista de la Universidad Nacional, estudió una maestría en Economía en la U. de los Andes y otra en Políticas e Investigación Social en la University College de Londres (Reino Unido). En su paso por el ministerio impulsó varias políticas relacionadas con la regulación de precios de medicamentos, como los “valores máximos de recobros”, una estrategia para ponerle un límite a los montos que el Estado suele pagar por los medicamentos que no están en el POS.

Otra de las regulaciones que impulsó, y que generó mucha controversia, también estaba relacionada con ese conjunto de medicinas (las NO POS). En pocas palabras, buscaba entregarle un presupuesto a las EPS de forma anticipada con la esperanza de que lo administren mejor. Con él, en teoría, deberán garantizar el tratamiento a esos medicamentos. Se trata de una decisión que hoy, 18 de febrero, quedó en firme con la firma de la resolución 205 del 2020. Será la Adres la entidad que deberá liquidar y pagar los presupuestos máximos y monitorear el comportamiento de las prescripciones y el costos de estos servicios y tecnologías.

La implementación de esta estrategia será, justamente, uno de los desafíos que tendrá Cárdenas al frente de la Adres. Otro será la puesta en marcha del llamado “Acuerdo de punto final”, con el que el Ministerio de Salud quiere esclarecer las deudas que han acumulado diversos actores del sistema. Este año, de hecho, debe comenzar el proceso para que las EPS radiquen ante la Adres esas cuentas para que sean auditadas y, posteriormente, pagadas.

Además, Cárdenas también deberá resolver un problema que desde hace meses se había convertido en un dolor de cabeza para esa entidad: un inconveniente que tenía con la firma auditoria de los recobros no UPC. Ahora, la Adres deberá definir el futuro del contratista Unión Temporal Auditores de Salud que, al parecer, no ha cumplido con su labor de auditar las cuentas que las EPS presentan para que les paguen los servicios no UPC.