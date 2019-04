Dispensador de condones en iglesia, la estrategia para disminuir tasa de embarazos

-Redacción Salud

Con dispensadores de condones la campaña Tirando X Colombia trata de disminuir la tasa de embarazos adolescentes en el país. Según la más reciente Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en Colombia el 17,4% de las adolescentes, entre los 15 y 19 años, están embarazadas o ya tienen un hijo. Una problemática que se presenta con mayor frecuencia en las zonas rurales, con bajo nivel educativo y en los estratos más bajos. (Lea: Tradición, tabús y religión: así fracasó la educación sexual en Colombia)

Para esto, realizan unas actividades, conocidas como “Tiratón”, que consiste en hablar sin tabús sobre sexo y explicarles a los jóvenes los diferentes métodos de planificación. Hasta el momento, han participado 2.100 jóvenes.

Ahora, de la mano de la Iglesia Católica, instalarán un dispensador de condones en la iglesia del barrio Los Alpes, en Ciudad Bolívar, para beneficiar a la comunidad académica del colegio Canadá I.E.D. Entre 2016 y 2017 Ciudad Bolívar presentó una reducción de 9.1% en los embarazos de menores de 10 a 14 años; y una disminución de 11,1% en niñas entre los 14 y 19 años. No obstante, sigue siendo la localidad bogotana con mayor número de este tipo de casos.

La iniciativa busca generar espacios entre estudiantes, profesores y padres de familia para fortalecer el Programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía (PESCC). Además, pretende que los jóvenes hablen con expertos y realicen dinámicas sobre la importancia del condón, explicando su uso.

En esta “tiratón” estará Luis Miguel Bermúdez, nominado al Global Teacher Prize por reducir de 70 a 0 los casos de embarazos en su colegio. Bermúdez, de la mano de la Tirando X Colombia, llevarán a este centro educativo un método educativo enfocado en el acceso a información confiable y métodos anticonceptivos. (Lea: El profesor que eliminó los embarazos adolescentes)

Sebastián Jaramillo, cofundador de Tirando X Colombia, dice que esta campaña no solo consiste en entregar condones. “Queremos ofrecer información veraz y confiable en voz de profesionales para que los jóvenes y sus padres entiendan que la educación sexual prepara más no incita. No queremos que más adolescentes vean caer sus sueños por un embarazo no planeado o por desinformación”.

Larry Villegas, docente orientador del colegio Canadá I.E.D., explica que “la educación sexual debe ser transversal, no se debe limitar a conversaciones privadas, porque influye en todos y las aulas son un espacio de diálogo y de conocimiento. Ciudad Bolívar tiene un gran reto frente a cobertura en educación, por eso recibimos con agrado este tipo de iniciativas que, estamos seguros, son idóneas y necesarias para contribuir positivamente a nuestra realidad”.

Tirando X Colombia busca ampliar su cobertura y llegar a más colegios en todo el país. (Le puede interesar: Entregarán estímulos a jóvenes por propuestas de prevención de embarazos a edad temprana)