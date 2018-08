Dos países son culpables de un tercio de las muertes por armas de fuego en el mundo

- Redacción Vivir

El estudio Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors, un un proyecto del Institute for Health Metrics and Evaluation, es el resultado de una colaboración entre más de 3.000 investigadores en más de 130 países, con el objetivo de cuantificar los problemas de salud para que podamos tratar de reducirlos o eliminarlos. Los investigadores publicaron estos últimos resultados en la revista JAMA.

La carga mundial de armas de fuego, como muestra este estudio reciente, no recae por igual en todas las naciones. Y al igual que las tasas varían, también lo hacen los problemas subyacentes que contribuyen a la violencia armada. Los autores escriben que "estas variables incluyen el comercio ilegal de drogas, abuso de sustancias (incluido el alcohol), apoyo inadecuado para la salud mental, la transmisión social e intergeneracional de la violencia con armas de fuego (indica padres, familiares, parejas íntimas, amigos y compañeros), e inequidades socioeconómicas”.

De acuerdo con el portal Popular Science, las soluciones varían. Muchos expertos tienen ideas sobre cómo frenar las muertes por armas de fuego en los EE. UU., Desde la verificación de antecedentes de los compradores de armas hasta el tratamiento de salud mental ampliado.

Es difícil saber con precisión qué va a funcionar o qué no, o incluso qué contribuye a la violencia armada, en primer lugar, porque el gobierno federal de EE. UU. No financiará investigaciones al respecto. Aunque la violencia armada es un problema de salud pública, una enmienda de 1996 prohíbe al Congreso financiar la investigación sobre el control de armas. Eso dificulta que los investigadores interesados ​​en el tema obtengan dinero para investigar. Un destacado experto en armas de fuego estimó que "no más de una docena de investigadores activos y con experiencia en los Estados Unidos han enfocado sus carreras principalmente en la violencia con armas de fuego".

Así es como se ven las tasas de violencia armada en todo el mundo.

Los datos están estandarizados por edad para evitar diferencias artificiales entre poblaciones con características demográficas muy diferentes (algunos países tienen más personas de la tercera edad, otros tienen más jóvenes), luego se calculan como una tasa por cada 100.000 personas, por lo que los países con grandes poblaciones no soportan fuera como valores atípicos. Rusia, por ejemplo, tuvo 330 muertes por arma de fuego más en 2016 que Afganistán, pero debido a su población mucho más grande tiene una tasa de mortalidad que es una décima parte del total.

Los autores del estudio señalan que la mayoría de los 67 países en los que los suicidios superaron los homicidios se encontraban en Europa, las porciones de altos ingresos de América del Norte y Australasia. Esto fue aún más claro para los investigadores una vez compararon los números con las tasas de suicidio.

Gráfico realizado por Popular Science

Groenlandia es el atípico inmediato y obvio en los suicidios. Su tasa se cuadruplicó entre 1970 y 1980, y aunque ha bajado un poco desde su pico a fines de los '80, todavía es seis veces la tasa de Estados Unidos. En 1985, según NPR, el suicidio mató a más groenlandeses que el cáncer. Pero si este valor se elimina, los Estados Unidos superan por mucho a otros países cuando se trata de suicidarse con armas de fuego.

En Estados Unidos, casi dos tercios de todas las muertes por armas de fuego son suicidios. No obtienen casi la cobertura que reciben los disparos masivos, pero aún presentan un gran problema de salud pública. Para quienes tienen entre 15 y 34 años, el suicidio es la segunda causa más común de muerte. Es el décimo más común en general. La mayoría de ellos son por arma de fuego, y los investigadores de salud pública sospechan que es por dos razones. Una es que las armas de fuego son más letales que otros métodos, por lo que menos personas sobreviven a esos intentos de suicidio. El segundo es que los suicidios a menudo son decisiones de último momento, lo que significa que cualquier persona con un arma en la mano tiene acceso fácil e inmediato a un método para suicidarse. Los especialistas en salud mental escribieron en un editorial de 2016 en el American Journal of Psychiatry que "la mayoría de las personas que intentan suicidarse cambian de opinión".

El psiquiatra J. Michael Bostwick dijo a The New York Times que "los que intentan suicidarse suelen tener dudas, pero cuando un método como un arma de fuego funciona tan eficazmente, no hay oportunidad de reconsiderarlo".

De acuerdo con Popular Science, una amplia investigación sobre las barreras de puentes muestra el mismo efecto: hacer que sea más difícil para las personas suicidarse reduce la tasa de suicidios. Incluso cuando hay otros lugares desde los cuales saltar, erigir barreras en los llamados "puentes de suicidios" generalmente elimina esas muertes.

Cuando el ejército israelí dejó de permitir que los soldados llevaran sus armas de fuego a casa durante el fin de semana, la tasa de suicidios disminuyó en un 40 por ciento. Un estudio de 2011 sobre el cambio señaló que sus resultados "ilustran la capacidad de un cambio relativamente simple en la política para tener un impacto importante en las tasas de suicidio".