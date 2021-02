¿La vacuna es gratuita?, ¿puedo cambiar el sitio de vacunación?, ¿puedo seleccionar la vacuna que me administrarán? son algunos de los interrogantes que han surgido tras la llegada de los primeros biológicos. En El Espectador los resolvemos.

Con la llegada de las primeras 50 mil dosis de vacunas a Colombia, empezó el proceso de vacunación en el país. Aunque solo es el inicio de la primera etapa, en la que se busca vacunar a cerca de 1 millón 691 mil personas, ya empiezan a surgir algunas inquietudes. Aquí, en El Espectador, resolvemos las principales. (Lea Vacunan contra el coronavirus a la primera persona en Colombia)

¿Cómo sé cuál es mi turno en la vacunación?

Lo primero que debe hacer es tener claro cuáles son las etapas de la vacunación en Colombia. En la primera, en la cual nos encontramos, solo vacunarán a los mayores de 80 años y a los trabajadores de la salud y personal de primera línea. Esta gráfica lo resume mejor:

Si quiere más detalles, consulte este recuadro.

Luego de que tenga claridad sobre en qué etapa se encuentra, debe visitar la página de Mi Vacuna. Allí puede ver todos los detalles sobre su turno, una vez empiece la etapa de vacunación a la que pertenece. No se asuste si no encuentra sus datos. Por el momento solo han cargado los de la etapa 1.

Tenga presente que la vacunación depende de la disponibilidad de dosis. El Ministerio de Salud cuenta con unas proyecciones, pero dependen de la capacidad de producción de las farmacéuticas.

Pero, ¿qué debo hacer si ya empezó la vacunación de mi etapa y no encuentro mi nombre?

No hay problema. Se puede postular en la página de Mi Vacuna, informando cuáles criterios cumple para ser priorizado. Éstos serán verificados por su asegurador.

¿Si no tengo cómo ingresar a Mi Vacuna perderé el derecho a ser vacunado?

No, de ninguna manera. Las llamadas EPS deben asignar cada uno de sus usuarios a un hospital o clínica cercana al lugar de residencia. Éstos deberán agendar su cita para ser vacunado. Estas entidades están en la obligación de contactar a sus usuarios.

¿Puedo cambiar elegir un punto de vacunación distinto al asignado por la EPS?

Sí. La idea es que los pacientes se vacunen en los lugares más cercanos a sus viviendas. Ese cambio lo puede gestionar ante la EPS.

¿Es obligatorio vacunarse?

No, no es obligatorio vacunarse. Cada colombiano tiene la potestad de decidir si quiere hacerlo o no. Pero tenga en cuenta que las vacunas salvan vidas y es la mejor manera de evitar que familiares y personas cercanas tengan complicaciones debido al COVID-19. Todas las vacunas adquiridas por Colombia son eficaces y seguras.

Si decido vacunarme, ¿debo firmar algún documento?

Sí. Debe firmar un consentimiento informado. Allí encontrará información sobre el procedimiento, los riesgos y los beneficios. Lo debe firmar de forma voluntaria. Si desea, también lo puede rechazar.

¿Puedo seleccionar la vacuna que me administrarán?

No. Las vacunas serán distribuidas con base a criterios epidemiológicos y logísticos de cada territorio. Por ejemplo, a territorios apartados se enviarán vacunas que no necesiten ultracongelación y que sólo requieran una dosis.

Si perdí la cita para vacunarse, ¿puedo agendar una nueva?

Sí, puede hacerlo con su EPS. Pero lo ideal es que eso no suceda porque los grupos de vacunación deberán prepararse logísticamente cada día para vacunar al número de personas que estén programadas. Lo recomendable es que asista.

¿Tengo que pagar por la vacuna?

No. Las vacunas son completamente gratuitas.

¿En algún momento podré pagar para adquirir una vacuna?

Posiblemente. Tal vez eso sucederá cuando haya una oferta global de dosis que supla la demanda de los diferentes países y éstos vacunen a su población prioritaria. Pero para que eso suceda hay que esperar un buen tiempo.

¿Las vacunas generan efectos secundarios?

Sí. Todo medicamento, de hecho, genera efectos secundarios. Los ocasionados por las vacunas para el COVID-19 no son graves y se pueden presentar en los siguientes 3 o 5 días tras recibir la vacuna. Puede haber dolor de cabeza, dolor muscular o en las articulaciones, fatiga, fiebre o resfriado. Es posible que también se enrojezca el lugar de la inyección. Esto no quiere decir que todas las personas vayan a presentarlos.

Si ya tuve COVID-19, ¿me puedo vacunar?

Sí, pero no hará parte de la lista prioritaria. Estas personas ya fueron contempladas en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y se está estudiando en el comité de expertos, en qué momento vacunarlas..

Si estoy embarazada, ¿me puedo vacunar?

No. Las mujeres embarazadas no participaron en los ensayos clínicos que probaron la eficacia y seguridad de las vacunas y, por lo tanto, no es recomendable vacunarse.

Si soy menor de 16 años, ¿tendré vacuna?

No. Los menores de 16 años también fueron excluidos de los ensayos clínicos así que, por el momento, no se tienen suficientes datos sobre la eficacia y seguridad de la vacuna en ellos.

Si me vacuno, ¿puedo dejar de usar tapabocas?

No. Aunque esté vacunado es posible que pueda continuar transmitiendo el virus, así que el tapabocas seguirá siendo indispensable.