El presidente Iván Duque aseguró que habrá restricciones a la movilidad en municipios en los que haya alta ocupación de UCI. También habrá pico y cédula.

Este martes 23 de marzo el presidente Iván Duque anunció nuevas medidas para evitar una nueva ola de COVID-19. Aunque serán especificadas en una circular del Ministerio de Salud y del Ministerio de Salud que, probablemente, sean publicada esta noche, en resumen habrá restricciones a la movilidad y pico y cédula en varios municipios. (Lea En Bogotá vacunaron a 395 personas que no estaban en la etapa que les correspondía)

Según Duque, para los fines de semana del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo y para el del 31 de marzo al 5 de abril van a regir las siguientes restricciones: pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de la UCI esté por encima del 70%. Pero estarán exentos hoteles. (Lea Volverán los abrazos: así ha sido la vacunación en personas mayores de 80 años)

También habrá restricciones a la movilidad nocturna desde 10 p.m. hasta 5 a.m. en aquellos municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%. Y de las 12 a.m. hasta las 5 a.m. en los municipios donde la ocupación de la ocupación de las UCI esté por encima del 50%.

“Son medidas de carácter preventivo, necesarias para ver un aumento dramático de la ocupación de las UCI. Es el momento donde nos debemos cuidar. Que haya turismo pero sin aglomeraciones, usando tapabocas”, aseguró Duque.

Tampoco se pueden autorizar aglomeraciones en lugares públicos ni actividad de discotecas. Los municipios que presenten una ocupación de UCI de 80% podrán tomar más restricciones como establecer horarios para visitar playas o malecones.

La decisión fue tomada luego de una reunión del comité asesor de COVID-19, en la que analizaron el aumento de casos de coronavirus en algunas ciudades. En varias de la costa Caribe han incrementado a medida que ha disminuido la disponibilidad en las camas UCI.

De acuerdo con lo dicho por Duque y por el Ministro de Salud Fernando Ruiz, es posible que en Colombia se pueda presentar un nuevo pico de contagios de coronavirus.

“La vacunación es importante pero hasta que no logremos la inmunidad de rebaño no podemos sentirnos realmente protegidos”, aseguró Ruiz.