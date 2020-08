El 68% de los jóvenes bogotanos presentan diferentes niveles de depresión

Un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana entre 1.000 jóvenes, muestra un panorama preocupante para su salud mental.

La pandemia del virus SARS-CoV-2 sigue pasando cuentas de cobro a la sociedad. Después de seis meses de cambios abruptos en nuestras formas de vida, los problemas de salud mental comienzan a hacerse más que evidentes. Un estudio realizado por los departamentos de Psiquiatría y Salud Mental y de Epidemiología Clínica y Bioestadística, de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, muestra un panorama preocupante entre los jóvenes bogotanos.

Las cifras del trabajo que coordinó Miguel Uribe, director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de esta universidad, son contundentes: el 68,1% de los jóvenes presentaron diferentes niveles de depresión. Los casos leves ascendieron a 29%, los moderados a 22% y los severos correspondieron a un 17%. Igualmente se evidenció que un 70,3% de las mujeres y un 63,4% de los hombres presentaban depresión.

“El objetivo del análisis fue establecer la salud mental de los adultos jóvenes entre los 18 y los 24 años durante y después del distanciamiento social obligatorio por Covid-19, informó el decano de la Facultad de Medicina, Carlos Gómez Restrepo.

La encuesta se llevó a cabo desde el 25 de mayo hasta el 22 de junio, entre jóvenes que tenían entre 18 y 24 años. El 33% fueron hombres y el 65,4% mujeres. En total participaron alrededor de 1000 jóvenes en el caso de Bogotá.

El estudio también mostró que el 53,4% presentaron diferentes niveles de ansiedad, reportando el 29% ansiedad leve, 18% moderada y 6% severa. La mitad de los participantes declararon que la pandemia ha afectado mucho sus vidas. Un buen porcentaje de los encuestados dijo que su relación con la familia había empeorado, siendo descrita como peor por el 22% de los hombres y el 25% de las mujeres.

Al indagarse acerca de cuánto tiempo habían salido en los últimos 7 días el 19,1% aseguraron que no habían salido; 40,6% lo habían realizado 1 o 2 días; y más del 40,3% lo habían hecho 3 o más días.

Acerca de los motivos de su salida, el 51,1% lo hizo para conseguir alimentos o bebidas; 20% para visitar a familiar o amigo; 17% para pasear la mascota; 15,5% para ir al banco o al cajero; y sólo un 15,3% para distraerse o relajarse, 13,8% para comprar medicamentos; tan sólo el 9,7% para hacer deporte, entre otras razones.

Acerca de cómo le ha afectado su vida, el 50,3% asegura que ha tenido dificultades para estudiar virtualmente; el 39,9% no ha podido practicar su deporte o su práctica artística habitual; y el 27,1% ha visto afectada negativamente su relación de pareja.

"Para los jóvenes el futuro próximo no es muy alentador", anotaron los investigadores en un comunicado de prensa. La mayoría (739 jóvenes) no confían en que en seis meses todo vuelva a la normalidad. Tampoco confían en el sistema de salud para atender la emergencia ni en el respeto de la ciudadanía frente a las normas. No obstante, 64,5% encuestados consideran que la pandemia dejará enseñanzas positivas a la sociedad.

Según los investigadores de la Universidad Javeriana es necesario fortalecer los programas de acompañamiento psicológico virtual, fortalecer modalidades de apoyo, interacción de pares, diseñar estrategias de información sobre salud mental durante el aislamiento dirigido a población joven.