Publicado en Journal of the American College of Surgeons

El 69 % de los cirujanos en formación están agotados emocionalmente

Redacción salud

Mientras estaban en sus prácticas, 566 residentes estadounidenses participaron de una encuesta hecha por 7 investigadores de la Universidad de California. Sus respuestas apuntaban a estrés severo y síntomas de angustia, y un mayor riesgo de depresión e ideas suicidas.

Pixabay