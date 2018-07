El estudio para “reversar el aborto” que fue retirado de una revista científica

- Redacción Vivir

Un controvertido estudio que informa que la píldora abortiva puede "revertirse" ha sido retirada temporalmente de una publicación científica porque afirmaba falsamente haber recibido aprobación ética.

El estudio fue dirigido por George Delgado, el médico de San Diego, California, conocido por una teoría (que aún no se ha probado) de que altas dosis de la hormona progesterona pueden deshacer la píldora abortiva, lo que permite a una mujer continuar un embarazo. Aunque los médicos y grupos médicos han condenado ampliamente su procedimiento como “poco ético”, varios estados han aprobado leyes que requieren que los médicos lo discutan con las mujeres que buscan un aborto, de acuerdo con BuzzFeed.

La historia es esta: Delgado construyó una red llamada "Abortion Pill Reversal", de más de 400 médicos "dedicados a preservar y proteger la vida humana", según su sitio web.

En mayo, el portal de salud femenina Jezebel publicó el estudio que Delgado publicó en la revista Issues in Law and Medicine, en el que se examinaron 754 pacientes entre 2012 y 2016 que llamaron a una línea directa de EE. UU. después de tomar solo mifepristona. Esta es la primera droga en el proceso de aborto con medicamentos en dos pasos, que luego incluye el misoprostol. Es mejor conocido como “el método combinado”. (Lea también: Las lecciones de Uruguay tras cinco años de aborto legal)

Las mujeres que querían reversar el efecto de la mifepristona fueron derivadas a médicos que les dieron una hormona llamada progesterona, que prepara el tejido uterino para el embarazo, según la cobertura del Washington Post del estudio. Esta es precisamente la hormona que se produce desde etapas tempranas del embarazo, y que la mifepristona detiene. 36 horas después, la mujer toma una dosis precisa del medicamento llamado misoprostol, que abre el cuello uterino y hace que el útero se contraiga para terminar el embarazo.

Más de 500 pacientes tomaron progesterona y 257 tuvieron nacimientos vivos, lo que deja a Delgado concluir que puede usar progesterona para detener los abortos médicos de manera segura. (Lea también: Diez años del aborto como un derecho)

Pero en mayo, la Universidad de San Diego, que emplea a dos de los coautores del estudio de Delgado, inició una investigación sobre la aprobación ética del estudio. Esta semana, Issues in Law & Medicine retiró temporalmente el estudio por tener "pendientes de correcciones técnicas”.

Según Jezebel, esta revista es copatrocinada por el Watson Bowes Research Institute, que otorga becas a los investigadores que se oponen al aborto. (Lea también: El aborto no perjudicaría la salud mental de las mujeres)

Quien solicitó el retiro del estudio fue la Universidad de San Diego porque contenía una redacción "ambigua" sobre la junta de ética de la universidad, lo que "llevó a muchos lectores a concluir incorrectamente que la escuela revisó y aprobó la totalidad estudio. “En realidad, la junta de ética solo había aprobado analizar datos preexistentes, no recopilarlos. Hay una tergiversación de lo que aprobó la universidad, y lo que hicimos”, dijo Pamela Payton, de la Universidad de San Diego.

En otras palabras, no está claro si las pacientes se sometieron al tratamiento con un consentimiento informado o si supieron que el tratamiento que recibieron fue experimental. (Lea también: El 65% de Colombia le dice sí al aborto legal)

Ella dijo que la escuela les pidió a los autores que enviaran una corrección al diario. Pero Delgado le dijo a BuzzFeed News que era "solo un problema técnico" y que su equipo "rehacería" la revisión ética. "No hubo problemas éticos en absoluto", dijo. (No está claro cómo sería posible una nueva revisión cuando la investigación ya se llevó a cabo, y la revista no respondió a las solicitudes de comentarios).

Investigadores independientes dicen que el documento podría haber cruzado otras líneas también. "Tengo serias preocupaciones éticas sobre el documento", dijo Daniel Grossman, profesor del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias de la Reproducción de la Universidad de California en San Francisco, a BuzzFeed.

Según ese medio, la píldora abortiva, también conocida como aborto con medicamentos, representa casi un tercio de todos los abortos realizados en los Estados Unidos. No hay datos específicos sobre el método combinado (mifepristona+misoprostol) para Colombia.

El método que Delgado propone fue descrita por primera vez en 2012 y consiste en inyectar a mujeres con progesterona después de tomar mifepristona, omitir el misoprostol y continuar la progesterona durante 12 semanas. Ese estudio afirmó que cuatro de seis mujeres que se sometieron al tratamiento trajeron sus embarazos a término. (Lea también: América Latina es la región del mundo con más abortos)

Sin embargo, el Congreso Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) señala que estos embarazos continuos pueden haber sido simplemente el resultado de que la píldora abortiva no se usó adecuadamente. Hasta la mitad de las mujeres que toman solo mifepristona, sin seguir con la dosis de misoprostol, continúan con sus embarazos y el procedimiento no se completa.

ACOG ha denunciado rotundamente los reclamos de Delgado, afirmando que "no se basan en la ciencia y no cumplen con los estándares clínicos".