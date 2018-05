El miedo al virus del Zika previno el nacimiento de más de 100.000 niños brasileños

María Cervantes / AgenciaN + 1

Científicos brasileños han estimado el impacto demográfico de la epidemia del Zika en Brasil. Según sus cálculos, en 2016 nacieron 119.000 bebés menos de lo esperado. De acuerdo a los autores del artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, la razón más probable de la disminución de la fecundidad fue el haber informado a la población sobre las amenazas para la salud asociadas a la infección y la correspondiente planificación familiar.

La propagación de la fiebre del Zika, causada por el virus del mismo nombre, comenzó en el noreste de Brasil en mayo de 2015. En abril de 2016, la fiebre, transmitida por mujeres embarazadas, se asoció oficialmente con el síndrome congénito de Zika en recién nacidos. Muy a menudo, este síndrome se manifiesta en forma de microcefalia, así como en la forma de otras enfermedades neurológicas y autoinmunes.

En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la enfermedad era una amenaza mundial para la salud pública. Dado que la epidemia afectó a América Latina, varios gobiernos del continente incluso recomendaron a sus residentes que se abstuvieran de tener hijos por un período de seis meses a dos años.

Investigadores de la Universidad de Harvard, en colaboración con el Ministerio de Salud de Brasil, calcularon cómo la epidemia de fiebre del Zika en Brasil afectó la fertilidad en cada uno de los estados del país. Para este propósito, los científicos utilizaron datos mensuales sobre fertilidad, mortalidad infantil y complicaciones en el aborto desde 2010 hasta 2016. Este último factor refleja esencialmente el número de abortos ilegales en el estado, ya que en Brasil, la interrupción del embarazo solo está permitida si existe una amenaza para la salud de la mujer.

Resultó que a juzgar por la tasa de natalidad de 2010, en el período de septiembre de 2015 a diciembre de 2016 en el país nacieron casi cuatro millones de niños, pero en realidad nacieron 119.000 niños menos. La disminución máxima en la tasa de natalidad se observó en los estados del noreste y sudeste, donde se presentaron el 70% de los casos de síndrome de Zika congénito en recién nacidos.

Según una encuesta, en las capitales de los estados de la región noreste, el 18% de las mujeres que usaron anticonceptivos lo hicieron debido al Zika. Como concluyeron los autores del estudio, las advertencias sobre las posibles consecuencias de la infección también condujeron a un aumento en la conciencia de la población sobre la salud reproductiva de las mujeres y los derechos de las mujeres a la planificación familiar.

Como se recuerda, el Zika es una enfermedad causada por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes. Los pacientes pueden presentar síntomas como: fiebre no muy elevada, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar o cefaleas, que suelen durar entre 2 y 7 días.

Por otro lado, el virus del Zika se ha mostrado efectivo para combatir células cancerígenas en el cerebro de adultos, según un estudio realizado por los investigadores de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), y que ha sido pre-publicado en el siguiente enlace.

Esta noticia ha sido publicada originalmente en N+1, ciencia que suma.