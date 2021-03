Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en la actualización de las pautas, señalaron que se debe mantener el uso de los tapabocas y recomendaron que las actividades se realicen al aire libre o en espacios amplios y bien ventilados. “Se sigue recomendando un espacio de dos metros entre los adultos en las escuelas, así como entre adultos y alumnos”, añadieron.

Los Centros para las Enfermedades Control y Prevención (CDC por sus siglas en inglés) actualizaron sus pautas en la guía para evitar la propagación del COVID-19 en los colegios, luego de que se autorizara abrir varios de los centros educativos en diferentes países del mundo. Ahora, las autoridades estadounidenses aseguran que con un metro de distancia entre los pupitres será suficiente. (Lea: “Hay poca evidencia de que en los colegios se propague COVID19”: CDC)

Esta nueva recomendación, explican los CDC, será principalmente para los estudiantes de las escuelas primarias, que van desde los cinco a los 11 años, y se aplicará independientemente del índice de transmisión en la comunidad. En cuanto a las escuelas de enseñanza media, en la que hay alumnos de 11 a 13 años, y la secundaria, a la que asisten jóvenes de 17 y 18 años, se mantendrá la distancia de dos metros en caso de que la transmisión comunitaria sea alta.

“Realmente no tenemos la evidencia de que se requieren seis pies (dos metros) para mantener una baja dispersión (...) Además, los niños más pequeños tienen menos probabilidades de enfermarse gravemente por el coronavirus y no parecen propagarlo tanto como los adultos, y eso nos da la confianza de que esa distancia física de tres pies (un metro) es segura”, dice Greta Massetti, directora del grupo de trabajo de intervenciones comunitarias de los CDC.

Tras anunciar la disminución del espacio entre pupitres, los CDC señalaron que se debe mantener el uso de los tapabocas y recomendaron que las actividades se realicen al aire libre o en espacios amplios y bien ventilados. “Se sigue recomendando un espacio de dos metros entre los adultos en las escuelas, así como entre adultos y alumnos”, añadieron. (Puede leer: ¿Cuándo se recomienda usar doble tapabocas para prevenir el coronavirus?)

Hasta el momento, las escuelas que practican el distanciamiento social, el uso de tapabocas y otras precauciones no han experimentado una rápida propagación del coronavirus, según los CDC. Sin embargo, aclaran, se deben evitar las actividades deportivas en interiores. “Como muchas escuelas han reabierto para recibir instrucción en persona en algunas partes de EE. UU. e internacionalmente, se han reportado casos de covid-19 relacionados con la escuela, pero ha habido poca evidencia de que las escuelas hayan contribuido de manera significativa a aumentar la transmisión comunitaria”, escribieron investigadores en el Journal of the American Medical Association.

En la actualización de las pautas, los CDC también eliminaron las recomendaciones de protectores de plástico u otras barreras entre escritorios, ya que aún no tienen evidencia de su efectividad. Recordaron que los seis pies (dos metros) aún deben mantenerse en áreas comunes, como los vestíbulos de las escuelas, y cuando no se pueden usar tapabocas, como en la hora de la comida. “Los estudiantes deben mantenerse a una distancia de seis pies en situaciones en las que hay mucha gente hablando o cantando”, dicen.

Aunque varias escuelas han tomado la actualización de los CDC como una buena noticia, otros sectores no están muy convencidos del anuncio. Randi Weingarten, presidente de la Federación Estadounidense de Maestros, dice a la agencia de noticias AP, que “el sindicato de 1.6 millones de miembros está revisando las últimas investigaciones, pero nos preocupa que este cambio haya sido impulsado por la falta de espacio físico en lugar de la ciencia dura sobre la exposición a aerosoles y transmisión”. (Le puede interesar: “Los maestros deberían ser priorizados en las campañas de vacunación”)

Por su parte, Lawrence Kleinman, doctor y profesor de pediatría y salud pública en la Universidad de Rutgers (Estados Unidos), cree que “tres pies es “probablemente seguro” si las escuelas están haciendo todo bien, si todos usan máscaras correctamente en todo momento y se lavan las manos, y si la ventilación es buena (...) pero, es poco probable”.