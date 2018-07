Estamos tomando demasiado ibuprofeno, advierten los científicos

- Redacción Vivir

Hay un bullerengue tradicional de San Juan de Urabá, dirigido por Emilsen Pachecho, que se llama El Ibuprofeno. El viejo Emilsen ya cantaba lo que los científicos confirmaron hoy, en un estudio realizado por la revista Pharmocoepidemiology and Drug Safety: los adultos toman demasiado ibuprofeno, así como otras drogas antiinflamatorias.

Este tipo de medicación es consumida regularmente para aliviar dolores o para aliviar los síntomas de la gripa. Además del ibuprofeno, otras medicamentos antiinflamatorios drogas incluyen las aspirinas, el naproxen, celecoxib, meloxican y diclofenaco.

El Ibuprofeno también se comercializa como Nurofen, Brufen y Calpofre, y de acuerdo al Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, solo debería ser tomado tres veces al día, en caso de una inflamación, o a menos que su doctor recomiende otra cosa.

En la investigación se constató que 15% de los 1.362 personas que participaron del estudio excedieron esta dosis diaria. Los participantes completaron encuestas diarias durante una semana en donde documentaron el uso de este medicamento a lo largo de siete días. (Lea también: Estudio sugiere que el Ibuprofeno puede causar impotencia sexual)

Los resultados mostraron que el 55% de los participantes toma ibuprofeno tres veces a la semana. El 16% lo consume cada día y un 37% admite tomar otra de las NSAID drogas cada semana.

Según dijo el Doctor David Kaufman, de la Universidad de Boston, y uno de los líderes del estudio, al New York Post, los antiinflamatorios son de las medicinas más usadas en Estados Unidos y alrededor del mundo, pero pueden tener varios efectos secundarios, incluídoas hemorragias gastrointestinales y ataques cardíacos que a menudo no se relacionan con el abuso de estos medicamentos dado que muchos son usados sin supervisión médica y adquiridos sin fórmula médica”.

Según el doctor Kaufman, que los usuarios puedan elegir su propia dosis independientemente de las instrucciones de la etiqueta, junto con un conocimiento insuficiente de los límites de dosificación, está asociada con exceder el límite diario.

Aunque la investigación no explica por cuántos años o meses antes de la investigación un individuo han estado tomando ibuprofeno, muestra cuán preocupantemente dependientes están las personas en este tipo de analgésicos.

En ocasiones, los médicos pueden recetar ibuprofeno y otros antiinflamatorios, que también están disponibles para tratar problemas de salud. Pero el estudio concluye que se debe poner a disposición de los consumidores más educación sobre sus peligros.

El doctor Liffer Vogt, del Centro Médico-Académico de la Universidad de Amsterdam cree que los medicamentos no debería ser de venta libre “En mi opinión, estos medicamentos no deberían estar disponibles para la venta libre, debido a todos sus efectos nocivos. Para uso ocasional, el acetaminofén (nuevamente en la dosis correcta) es una opción mucho más segura y muy eficaz como analgésico, pero sabemos que muchas personas usan los AINE para otras indicaciones además del dolor, como la gripe, las alergias y la fiebre, y no existe una base médica que indique que los AINE o el acetaminofén son útiles en estas circunstancias”, dijo al portal Indy100.