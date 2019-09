Estos 20 medicamentos y productos dietarios se están vendiendo de manera ilegal en Colombia

- Redacción salud

El Invima, a través de una alerta sanitaria, advirtió que una serie de productos entre los que hay varios artículos dietarios, están comercializando en el país a pesar de que no tienen registro sanitario. Entre ellos Slim Body, Slim Evolution y Slim Xtreme.

Hace un par de días el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria con un largo listado de productos farmacéuticos. Los 20 artículos que incluyó en el documento estaban acompañados de una inquietante advertencia. Ninguno, decía, cuenta con registro sanitario y, por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal. (Lea Una hormona no autorizada para bajar de peso)

“Se trata de productos fraudulentos que carecen de autorización del Invima que respalde el cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia del producto”, señala esa entidad. “Pueden contener ingredientes que podrían poner en riesgo la salud de quienes los utilicen”. (Lea Con una demanda quieren frenar la regulación de precios de medicamentos)

Los artículos identificados por el Instituto son los siguientes: Ding Ji Wei Ge, Easy 2 Slim, Extenze Nutritional, Extenze Plus, FRUTA Bio, FX75000, JIANFEIJINDAN Activity Girl, Nuvitra, On Demand, Panther Power Platinum 11000, PremierZen Gold 4000, Shengan Natural Model, Slim Body, Slim Evolution, Slim Xtreme, SlimEasy Herbs, Strong Horses, Super Fat Burning Bomb, USA for Women y V-Max. (Lea Los médicos que quieren controlar en Colombia una enfermedad olvidada por el planeta)

La recomendación del Invima ante esta situación es simple: “No los compre”. Si alguien los esté utilizando, dice, debe suspender su uso.

“En caso de presentar algún evento adverso asociado al uso del producto realice el reporte a través de la página web del Invima en el link ‘Atención al ciudadano’ y luego en la pestaña de ‘Peticiones, quejas reclamos y sugerencias’”, explica.

También hace una invitación a la ciudadanía para que denuncie los lugares donde se están distribuyendo o comercializando esos artículos.

“Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de Internet, cadenas de WhatsApp y posiblemente en establecimientos de venta al por menor”, señala.

