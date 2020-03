"Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia de coronavirus": OMS

(EFE)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este viernes que Europa "se ha convertido en el epicentro de la pandemia" de COVID-19, cuando la cifra de fallecidos por el coronavirus ha superado la barrera de los 5.000 a nivel mundial. El médico etíope sostuvo en una rueda de prensa en Ginebra que "el número de casos y muertes reportados diariamente en Europa supera al del resto del mundo, con excepción de China" y que incluso "es mayor que el que tenía este último país "en su momento más álgido de la epidemia". (Lea la actualización en vivo ¿Qué está pasando con el coronavirus a nivel mundial? Aquí le contamos)



El total de casos de COVID-19 supera los 132.000 y los países afectados son 123, subrayó Tedros. Insistió, como lo ha hecho desde la aparición del coronavirus, en que la situación que hoy se vive en Europa puede repetirse en cualquier otro país o región del mundo. Por esa razón, continuó, los países no deben concentrarse en medidas aisladas -sea diagnosticar casos, hacer el seguimiento de los allegados o imponer medidas de distanciamiento social-, sino "hacer todo a la vez", incluyendo el aislamiento de la personas contaminadas, la puesta en cuarentena de sus contactos cercanos y el tratamiento de los casos severos.



Puso el ejemplo de Corea del Sur, Singapur y de la propia China, donde, además de ese conjunto de medidas, hubo "una importante movilización social que permitió salvar muchas vidas". "Cada establecimiento de salud debe estar preparado para recibir numerosos pacientes y prestarles atención al mismo tiempo que garantiza la protección de sus trabajadores", comentó.



A la pregunta de cuándo se estima que se alcanzará el pico de contagios en el mundo, la jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, dijo que esto no se puede predecir, pero que "hay que prepararse para cualquier escenario". No obstante, aclaró que la trayectoria de la epidemia en cada lugar depende de las acciones que lleven a cabo, como en el caso de China, donde se tomaron medidas agresivas que parecen haber permitido que se supere lo peor.



Van Kerkhove puntualizó que puede haber un efecto rebote y que los casos vuelvan a aumentar, por lo cual "hay que estar muy atentos a cualquier caso que pueda aparecer de repente", mientras que en otros países "todo depende de cómo reaccionan a sus primeros casos". En la misma conferencia de prensa, Tedros presentó un nuevo fondo de solidaridad que espera atraer donaciones del sector privado, entidades filantrópicas e individuos, ya que hasta ahora la financiación de la acción de la OMS ha sido posible sobre todo gracias a las aportaciones de los Estados.



La OMS ha movilizado una gigantesca cantidad de equipos de protección para el personal de sanidad que está en la línea de frente del coronavirus en numerosos países, sea para responder a la presencia del virus o para que estén preparados por si llegase. Así, la organización ha distribuido 89 millones de máscaras, 30 millones de batas, 76 millones de guantes, 30 millones de gafas de protección