Falleció el ex alcalde de Medellín y ex ministro, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez

En horas de la madrugada murió el exministro de Obras Públicas y Transporte, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez. El dirigente político era padre del exministro de Salud y actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, y del editor del periódico Universo Centro (y columnista de este diario), Pascual Gaviria.

Gaviria Gutiérrez se graduó como ingeniero civil de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional y estudió Matemáticas Aplicadas en la misma universidad. Era especialista en Estadística Matemática del Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística (Chile).

A lo largo de su trayectoria profesional se desempeñó como alcalde de Medellín –en 2003–, ministro de Obras Públicas y Transporte, rector de la Universidad Eafit y gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Según Caracol Radio, perteneció a juntas del desaparecido Banco de Colombia, de la textilera Fabricato (liquidada), de la Cámara de Comercio de Medellín y de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI).

Según la EAFIT, cuando fue rector de esa universidad, Gaviria Gutiérrez creó la Escuela de Ciencias y Humanidades y el impulso a la investigación con la inclusión de los grupos existentes en el escalafón creado por Colciencias; en el campo cultural los avances también fueron evidentes con la creación de la Orquesta Sinfónica y el Fondo Editorial. Presentó su renuncia en 2003 para ocupar la gerencia de las Empresas Públicas de Medellín.

