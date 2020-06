Falso: el Ministerio de Salud no está citando a pruebas obligatorias de COVID-19

View this post on Instagram

⚠️ Atención ⚠️ No creas información falsa que circula por correo electrónico ni seas víctima de delincuentes informáticos. En @MinSaludCol NO agendamos citas para pruebas COVID-19. Verifica siempre la información en nuestros canales oficiales ➡️ www.minsalud.gov.co