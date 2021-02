Fe de erratas: es falso que comunidades científicas respalden demanda contra vacunas

El Espectador publicó el testimonio del movimiento “Veeduría Ciudadana por la Verdad”, quienes demandaron el Plan Nacional de Vacunación diciendo que tenían el respaldo de asociaciones científicas en Colombia, lo cual es completamente falso. Varios de sus argumentos, además, están basados en mentiras.

El jueves 18 de febrero, El Espectador publicó una noticia titulada “Con demanda piden tumbar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19”. Allí se explicaba que, tras el primer día de vacunación y la llegada de las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, el Plan Nacional de Vacunación (PNV) ya tenía la primera demanda por inconstitucionalidad.

La demanda fue interpuesta por el movimiento llamado “Veeduría Ciudadana por la Verdad”, cuyo nombre, en realidad, no le hace honor a la verdad. Este grupo, que efecto presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2064 del 2020 (que regula el PNV) y que el Congreso aprobó la semana pasada, utiliza argumentos engañosos y falsos que militan más con los “movimientos antivacunas”, un verdadero peligro para la salud pública, tal y como los ha catalogado la Organización Mundial de la Salud.

Una de las mentiras más graves del colectivo es la siguiente: quienes lo conforman aseguraron que cuentan con el apoyo de 13 agremiaciones y sociedades científicas, entre las cuales, dicen, están la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia; el Observatorio del Comportamiento de la Automedicación de la Universidad del Rosario; el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia; la Asociación Colombiana de Farmacología, la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana y la Asociación Colombiana de Infectología.

Pero este apoyo es completamente falso, según le hicieron saber a este diario algunas de estas asociaciones científicas. Carlos Calderón, profesor de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio de Comportamiento de Automedicación dice que, primero, “nunca hemos apoyado esta acción de tutela. Segundo, consideramos que dicha tutela carece de fundamento científico. Tercero, apoyamos las directrices en materia de autocuidado, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que en este caso incluyen la vacunación masiva contra el Covid-19 con el fin de lograr la inmunidad de rebaño”. Así también lo manifestó Andrés Pérez, director del Observatorio.

Así mismo, a través de una carta, Ángela Caro, presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, aseguró que “como agremiaciones no la apoyamos; al contrario, estamos en contra de dicha tutela por su ligereza y poco fundamento; por lo tanto, las afirmaciones de la nota ponen en tela de juicio el criterio científico de las asociaciones enunciadas. Solicitamos a ustedes se retire de inmediato los nombres de las Asociaciones de dicha nota y se aclare en medio impreso y digital esta situación”.

Además de mentir sobre el supuesto respaldo de las comunidades científicas, los argumentos de la demanda del movimiento “Veeduría Ciudadana por la Verdad” también son falsos y engañosos.

Por un lado, la tutela menciona que hay información de que la vacuna de Pfizer era un “peligro para ancianos y personas terminales”, citando a la Agencia Noruega de Medicamentos que reportó que “23 personas han muerto en el país poco tiempo después de recibir su primera dosis de la vacuna. De esas muertes, 13 se han sometido a autopsia, y los resultados sugieren que los efectos secundarios comunes pueden haber contribuido a reacciones graves en personas ancianas frágiles”.

Sin embargo, y como contó El Espectador en la nota original, la directora del Instituto Noruego de Salud Pública, Camilla Stoltenberg, precisó la información y aseguró aun no es posible determinar posibles efectos adversos de la vacuna en las 23 personas y que “claramente, el covid-19 es mucho más peligroso para la mayoría de los pacientes que la vacunación. No estamos alarmados”, dijo a mediados de enero. Además, la delegada respondió que en Noruega mueren alrededor de 45 ancianos al día y que se trata de unas denuncias sin fundamento. También adjuntaron un link a un artículo del medio SputnikNews en donde se reporta parálisis facial de 13 personas en Israel, pero la nota ya no aparece en internet.

Otro de los argumentos del movimiento Veeduría Ciudadana por la Verdad es que el ministro de salud, Fernando Ruiz, dijo que se evitará la vacunación de personas alérgicas, y para el colectivo, las vacunas pueden ser peligrosas (según dicen en la tutela).

Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud dice que la vacunación es segura y los efectos secundarios de una vacuna suelen ser leves y temporales, como dolor en el brazo o fiebre leve. Es posible que se produzcan efectos secundarios más graves, pero extremadamente raros.

“Cualquier vacuna autorizada se prueba rigurosamente en varias fases de ensayos antes de que se apruebe su uso y se reevalúa periódicamente una vez que se introduce. Los científicos también monitorean constantemente la información de varias fuentes para detectar cualquier signo de que una vacuna pueda causar riesgos para la salud. Recuerde, es mucho más probable que sufra lesiones graves a causa de una enfermedad prevenible con vacunas que por una vacuna”.

Para el 18 de febrero de 2021, se han implementado en los países al menos siete vacunas diferentes en tres plataformas. Al mismo tiempo, se encuentran en desarrollo más de 200 candidatos a vacunas adicionales, de los cuales más de 60 están en desarrollo clínico.

En cuanto a la de Pfizer / BioNTech (que es la que inauguró el PNV en Colombia), hay poblaciones específicas para las que no se recomienda la vacunación, ya sea por contraindicaciones, falta de suministro o datos limitados. Actualmente, estas poblaciones incluyen personas con antecedentes de alergias graves, la mayoría de las mujeres embarazadas, viajeros internacionales que no forman parte de un grupo prioritario, niños menores de 16 años y mujeres en embarazo o en periodo de lactancia. Justamente, estas personas no están incluídas en el Plan Nacional de Vacunación porque no hay datos suficientes sobre la eficacia y seguridad de esta vacuna para esos grupos poblacionales.

Dentro de la Ley 2406, como lo denuncia el colectivo, el Artículo 5 sí se refiere a la responsabilidad de los fabricantes, sin embargo, el Congreso decidió que las empresas que produzcan el medicamento, en realidad, serán responsables por “acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”.