Francia dejará de financiar la homeopatía

- Redacción Vivir

A partir de 2021, el Ministerio de Salud de Francia comebzará a cancelar los medicamentos homeopáticos de la lista de medicamentos respaldados por el Seguro de Salud de ese país. "Se planea un paso intermedio para permitir la adaptación de pacientes, fabricantes y prescriptores. Para el1 de enero de 2020, la tasa de reembolso de medicamentos homeopáticos aumentará a 15%.", explicó esa cartera.

La decisión está basada en un estudio encargado por el Ministerio de Salud francés que buscaba pruebas para justificar la decisión de cubrir públicamente el costo de los medicamentos homeopáticos. De acuerdo con El Diario de Salud, indicó que encontró que estos productos no han demostrado su eficacia frente a enfermedades, ni han demostrado su interés para la salud pública. La evaluación científica de la Comisión de Transparencia de la Autoridad Nacional de Salud concluyó, por lo tanto, que el interés clínico de estos productos es insuficiente para justificar su financiación pública.

Hasta hoy, según apunta El País de España, el gobierno francés devolvía el 30% del costo de casi 1.200 productos homeopáticos, lo que le costó a ese estado 126.9 millones de euros solo en 2018. Esta decisión se suma a una serie de medidas independientes desde la academia y la sociedad civil contra las terapias alternativas sin evidencia científica. El año pasado, tres universidades francesas cerraron sus curos de homeopatía.

Francia es el segundo país, después de India, en donde más se consumen productos de este tipo. De hecho, Francia es la sede del gigante de la homeopatía, Boiron. El arraigo francés hacia la homeopatía, vista por algunos médicos y científicos como una pseudociencia, hizo que 124 médicos franceses firmaran una tribuna contra la homeopatía en el diario Le Figaro para "advertir en contra de las promesas fantasiosas y no probadas de las llamadas medicinas alternativas como la homeopatía", que son practicadas “por charlatanes” que gozan de la “tolerancia” de las instituciones. Reclamaron a los médicos y profesionales de la salud que dejen de recomendar tratamientos homeopáticos, que la Seguridad Social no pague por ellos, que no se reconozcan los títulos de homeopatía, mesoterapia o acupuntura “como diplomas médicos” y que se informe más y mejor sobre las terapias alternativas, su naturaleza, su eficacia y sus efectos perjudiciales.

De acuerdo con El País de España, Boiron, el gigante de la homopatía, ha publicado encuestas para reforzar su posición. Dicen que el 73% de los franceses confía en la homeopatía y que el 50% la ha usado en algún momento. Siempre según sus estadísticas, que sus críticos no contestan, 20.000 médicos en Francia prescriben de manera regular productos homeopáticos, así como el 78% de las comadronas, doullas o parteras. Los tres laboratorios afectados, Boiron, Lehning y Weleda, advirtieron al gobierno acerca de las consecuencias económicas, según ellos desastrosa, de tal decisión.