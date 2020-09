Una joven de 21 años denunció que fue abusada sexualmente por su ginecólogo el pasado lunes en la sede de la EPS Sanitas en Puente Aranda (Bogotá). Feministas convocaron un plantón frente al centro de atención esta tarde.

En la tarde de hoy, un grupo de mujeres de la Coordinadora Feminista de Bogotá convocó a un plantón frente a la EPS Sanitas de Puente Aranda para apoyar la denuncia de “Laura”, una estudiante de enfermería que acudió a una cita ginecológica en este centro médico, y fue abusada sexualmente por el médico que la atendió. El presunto agresor es el ginecobstetra Ernesto Ortiz Ruiz.

Adriana*, hermana de la víctima, relata así el hecho: "Mi hermana tiene un problema en un ovario, pero siempre la atendían en el Sanitas de Zona Franca. Fue por primera vez a esa consulta en Puente Aranda con ese hombre. El médico Ortiz la violó a eso de las seis de la tarde, era su primera cita con ese médico. Le empezó a preguntar lo normal, que si tenía pareja, que si tenía relaciones sexuales. Y ella no se había acostado con ningún hombre nunca porque a ella le gustan son las mujeres. Entonces le dijo que se acostara y le empezó a introducir los dedos. Mi hermana comenzó a sentirse incómoda, y le dio miedo. Cuando se intentó zafar él le aprisionó una pierna contra la pared y la otra con el brazo.

Ella cuenta que no pudo reaccionar, incluso en el relato que le presentó a la Fiscalía ella decía que sentía que la había drogado porque no sentía su cuerpo pero era que ella no podía reaccionar como del miedo. Ella vio que él se puso un condón y cuando la tenía ahí la violó. Le decía cosas como que estaba deliciosa, que se quedara callada, y que si tenía más problemas que volviera a pedir consulta con él.

Ella salió del consultorio corriendo con la maleta y los zapatos en la mano. Salió llorando y fue a buscar un CAI, pero como estaba muy lejos llamó al cuadrante y los policías llegaron y le dijeron que se quedara ahí. Fueron a buscar al tipo en el consultorio pero ya se había ido. Lo que sí pasó fue que mi hermana se dio cuenta de que el tipo había botado el condón en una caneca, pero algunas enfermeras movieron bolsas y no querían dejar que se recogieran las pruebas. Llegó la Sijin, el CTI, y mis papás. Luego en Sanitas le ofrecieron otra cita ginecológica y una cita de psiquiatría, que mi hermana no aceptó.

Luego mi hermana fue a Medicina Legal y estuvo hospitalizada en la Clínica de Occidente y puso la demanda ante la Fiscalía. Con nosotros como familia la EPS no se ha comunicado".

Según puso en conocimiento la EPS Sanitas, pusieron en conocimiento las denuncias ante las autoridades, y siguen en contacto con la usuaria y colaborando con la investigación. También manifestaron que el médico fue desvinculado de la EPS y que ya está en custodia de las autoridades, aunque la familia de la víctima niega que haya orden de captura. y no ha sido notificada del desvinculamiento del médico.

El abuso de algunos profesionales de la salud ginecológica a mujeres es un episodio recurrente. El año pasado, un ginecólogo llamado George Tyndall fue acusado por cientos de pacientes que denunciaron haber sido agredidas sexualmente durante los exámenes médicos. En total fueron 16 las jóvenes que alzaron la voz contra el abuso. Tyndall tenía 30 años de práctica médica en la Universidad del Sur de California (USC).

También el año pasado se conoció el caso de un médico ginecólogo que habría abusado de una paciente cuando le realizaba la citología, en el Instituto Mexicano de Seguro Social.