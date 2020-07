MinSalud, Invima, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, y la Asociación Colombiana de Infectología coinciden en que no hay evidencia científica que respalde el uso de este agente antiparasitario como medicamento en contra del virus SARS-CoV2 como lo pretendía hacer el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

“Yo usaría Ivermectina con cualquier paciente sospechoso de coronavirus”, esas fueron las palabras del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la semana pasada. Su anuncio causó revuelo puesto que este fármaco no ha sido aprobado como tratamiento para el virus SARS-CoV2. Autoridades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejan el uso del agente antiparasitario en fines distintos a los que está autorizado. Este domingo, el Gobierno se sumó a ese llamado al no recomendar el medicamento debido a la falta de evidencia científica que existe sobre su efectividad contra la enfermedad de COVID-19. (Lea: “La Ivermectina posee riesgos adversos”: académicos colombianos)

“La ivermectina tiene un uso definido en el país y está disponible tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario. Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre la COVID - 19. Por lo anterior, el Gobierno Nacional no recomienda su uso”, explicó Luis Alexander Moscoso Osorio, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios. (Lea: El alcalde de Cali dará ivermectina a pacientes con COVID-19 pese a no haber evidencia sobre su eficacia)

La Ivermectina fue retirada del estudio clínico #Solidaridad por no demostrar seguridad y eficacia en el uso de este medicamento en pacientes con COVID 19.



Su postura está apoyada por el Invima, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, y la Asociación Colombiana de Infectologia. Todos coinciden en que la Ivermectina, sobre la que no existe evidencia sobre su potencial uso, solo podrá utilizarse en caso de que el Invima la haya aprobado para un estudio clínico en el país. De resto, citan a la Organización Panamericana de Salud (OPS), lo que se sabe del fármaco “no es suficiente para indicar que será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con coronavirus”.