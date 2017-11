Hipertimesia: el síndrome que permite recordar cada segundo vivido

-Redacción Salud

Las personas que sufren de hipertimesia o síndrome de “memoria autobiográfica muy superior”, un trastorno neurológico, tienen el don -y a la vez la maldición- de recordar cada día de su vida con todos los detalles.

Como Funes, el memorioso, personaje ficcional de Borges, estas personas tienen una memoria fotográfica perfecta que les permite almacenar todos sus recuerdos claramente, como si fueran una grabación.

El síndrome de la hipertimesia es tan poco usual que apenas fue descubierto en el año 2000 y, hasta ahora, solamente 60 personas en todo el mundo han sido diagnosticadas.

Entre ellas, está el caso de Rebecca Sharrock, una australiana de 27 años que tiene este tipo de trastorno. “Me acuerdo como, con tan sólo una semana de vida, estaba envuelta en una manta de algodón rosa”, le contó al medio BBC.

Ximena Paz, de Perú, también hace parte del selecto grupo de personas que padecen de hipertimesia. Según le dijo al portal Kien y Ke, puede recordar con exactitud cualquier fecha por la que le pregunten: un día aleatorio, el momento de su primer beso, una conversación con su madre cuando tenía dos años, su primera visita al hospital…

Sin embargo, ambos testimonios coinciden en que tantos recuerdos se pueden convertir en una tortura. Las dos mujeres sufren de estrés y ansiedad, pues su cerebro trabaja todo el día relacionado memorias y reviviendo emociones, lo cual resulta agotador.

“Es parte de mi vida, aprendí a vivir con ella. Me hace pensar de otra manera y no renunciaría a ella. Pero si tuviera otra vida, no lo hubiera elegido”, confesó Ximena.

Poco se ha investigado sobre este trastorno, pero algunos resultados indican que el lóbulo temporal es mayor en el cerebro de los individuos con hipertimesia. Se espera que los hallazgos de futuros estudios puedan ayudar a las personas con Alzheimer.