Ibuprofeno puede alterar función testicular

Redacción VIVIR

En los últimos años, médicos y científicos alrededor del mundo han manifestado una gran preocupación por la disminución de la salud reproductiva masculina. Entre las hipótesis detrás de este fenómeno se ha sugerido con frecuencia una alteración del sistema endocrinológico asociado al consumo excesivo de analgésicos tan comunes como el ibuprofeno, acetaminofén y aspirina recetados a pacientes con artritis y otras dolencias crónicas.

Para establecer si era cierta o no la relación entre el consumo de analgésicos y la alteración de la capacidad reproductiva masculina, un grupo de científicos de la Universidad de Texas llevó a cabo uno de los experimentos más completos sobre el tema. Para ello diseñaron una estrategia que combinó un estudio clínico con voluntarios con un modelo con células testiculares humanas. Estudios previos ya habían insinuado que la exposición leve a analgésicos durante la vida fetal se asocia con efectos antiandrogénicos y malformaciones congénitas. El nuevo experimento pretendía probar esos mismos efectos en el hombre adulto.

Los resultados del trabajo, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences resultan un llamado de atención para médicos y pacientes en todo el mundo. “Mostramos que el ibuprofeno en hombres jóvenes dio lugar a la condición clínica denominada "hipogonadismo compensado", una afección prevalente en hombres de edad avanzada y asociada a trastornos reproductivos y físicos”, anotaron los autores liderados por David Møbjerg Kristensen.

Los científicos demostraron que el ibuprofeno altera el sistema endocrino al reprimir la acción de las células testiculares lo que desemboca en un “hipogonadismo”, una condición en la que las glándululas del sistema endocrino funcionan por debajo del nivel normal.

Una de las razones que preocupa a los científicos es que el ibuprofeno es ser el analgésico farmacéutico preferido para el dolor crónico a largo plazo y la artritis alrededor del mundo. Temen que el hipogonadismo que desencadena el uso constante de ibuprofeno pueda evolucionar a un hipogonadismo primario que “se caracteriza por baja testosterona circulante y síntomas prevalentes que incluyen disminución de la libido, reducción de la masa y fuerza muscular y depresión del estado de ánimo y la fatiga”.