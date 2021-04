Se analizará si laboratorios Pronabell, su fabricante, omitió información. A pesar de que se vende como un producto netamente natural, distintas investigaciones han encontrado diclofenaco en las tabletas.

La Superintendencia de Industria y Comercio inició investigación administrativa en contra de la sociedad laboratorios Pronabell S.A.S., por decir que su producto Dololed es netamente natural cuando, durante en distintos análisis, se encontró que todas las tabletas contienen diclofenaco.

“Esta investigación, abierta con Resolución No. 16869 del 26 de marzo de 2021, se adelanta con el objeto de establecer, entre otras, Si la sociedad LABORATORIOS PRONABELL S.A.S, faltó a su deber de suministrar información clara, completa, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa respecto de la composición del producto DOLOLED, circunstancia que pudo ocasionar el consumo no informado de un componente de origen de síntesis química que podría desencadenar un evento adverso para la salud de los consumidores”, explica la Superindustria en un comunicado. (Le sugerimos: Los problemas con el Dololed se conocían desde 2017)

Según advierten, tras conocer el artículo “El ingrediente oculto del Dololed: ¿un fármaco 100 % natural?”, publicado por El Espectador, y en el que se narraba cómo, tras ser advertidos por un paciente, el Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas, CROM-MASS, de la Universidad Industrial de Santander (UIS) encontró diclofenaco en varias muestras del producto, la Superindustria decidió formular pliego de cargos contra Pronabell por presunta información engañosa.

Se suman así a la Alerta Sanitaria No. 006-2020, expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, “en la cual se informa que en el producto fitoterapéutico caléndula Officinalis de la marca DOLOLED, fabricado y comercializado por LABORATORIOS PRONABELL S.A.S., se evidenció la presencia no autorizada de diclofenaco en los lotes F715, F726, F782, F837 y F843, y que este producto alterado, puede representar un riesgo para la salud causado por la ingesta no informada de dicho componente”. (Le puede interesar: Invima responde sobre caso Dololed )

Básicamente, lo que hará la Superintendencia, es revisar si laboratorios Pronabell omitió información de los compuesto Dololed, dado que una vez conoció del posible defecto asociado al producto, no informó a la autoridad de protección al consumidor ni adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los consumidores, conforme lo establece la normatividad vigente.

“Finalmente, se evaluará si la sociedad investigada inobservó las órdenes impartidas por esta Autoridad en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 9 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, pues no ha cumplido con indicar la frecuencia con la que difundió las piezas publicitarias emitidas en el último año, utilizadas para ofrecer el producto DOLOLED”. Si el laboratorio se encuentra responsable de estos cargos, se podrán imponer multas hasta por 2.000 SMMLV. (Acá también: Caso Dololed llega a los estrados judiciales )