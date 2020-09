INS iniciará estudio de seroprevalencia de Covid-19 en Leticia

Este estudio permitirá comprender el comportamiento del virus SARS-Cov2 en Colombia, el porcentaje de la población a la que llegó el virus, y qué tanta inmunidad se desarrolló. Se dará inicio el 15 de septiembre.

El Instituto Nacional de Salud realizará estudio de seroprevalencia de Covid-19 en Leticia. Estos estudios se hacen para conocer la cantidad de gente que fue infectada por una enfermedad. Muchos pacientes no son diagnosticados cuando están contagiados porque no se hicieron pruebas. Algunos porque no tuvieron acceso a ellas, otros porque presentaron síntomas leves o incluso porque fueron asintomáticos.

A través de la recolección de muestras de sangre e hisopado nasofaríngeo, a una muestra de población de varias ciudades del país se podrán revisar los contagios en retrospectiva, para tener una idea más realista de cuántas personas fueron infectadas.

“Lo que haremos es tomar muestras de sangre en la población general, con una muestra poblacional representativa para el país y estratificada por grupos de edad, para identificar cuáles personas tienen anticuerpos generados durante la infección por el virus SARS-Cov-2; con esto se puede medir, con precisión, si alguien estuvo expuesto o no al virus, aunque no hubiese tenido un diagnóstico anterior”, explicó Marcela Mercado, Directora de Investigación en Salud Pública del INS.

Leticia será la primera ciudad dónde se iniciarán los estudios desde el próximo 15 de septiembre. Además, harán parte de este estudio: Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cali, Bucaramanga y Villavicencio.

“Las ciudades que ya han terminado el descenso de la curva epidémica se encuentran en el momento ideal para iniciar el estudio de seroprevalencia”, aseguró Mercado.

Los datos obtenidos en este estudio serán de conocimiento público y ayudarán a calibrar los modelos para de toma de decisiones para conocer la probabilidad de nuevos brotes, y ajustar futuras estrategias de vacunación.