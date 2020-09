Invima advierte no comprar desinfectante de manos fabricados por Eskbiochem, empresa mexicana

El instituto aseguró que estos productos no cuentan con registro sanitario y existe la posibilidad de que contengan metanol, que es alcohol de madera. Esta sustancia puede ser tóxica cuando se absorbe por la piel o se ingiere.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió no comprar los desinfectantes de manos comercializados por Eskbiochem S.A., empresa mexicana, porque no cuentan con un registro sanitario y su comercialización en Colombia no está autorizada. (Lea: Auvela, los cosméticos que el Invima recomienda no usar por ser fraudulentos)

“De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se tratan de productos fraudulentos que carecen de garantías en cuanto a su calidad, seguridad y eficacia”, aseguró la entidad en un comunicado. Según informó, existe la posibilidad de que estos desinfectantes contengan metanol, que es alcohol de madera. Una sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe por la piel o se ingiere.

La página web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que el metanol solo debe ser usado para propósitos industriales. Ingerirlo puede desencadenar una serie de complicaciones que, incluso, pueden desembocar la muerte. “Tan solo 2 cucharadas (30 ml) pueden ser mortales para un niño. Alrededor de 2 a 8 onzas (60 a 240 ml) pueden ser mortales para un adulto”, añade el documento. (Puede leer: “No falta quien, con presiones indebidas, quiera lucrarse en la pandemia”: director del Invima)

Los síntomas que puede presentar alguien que consuma metanol son diversos: dificultad respiratoria, paro respiratorio, ceguera completa o parcial, visión borrosa, presión arterial baja sistema nervioso, comportamiento agitado, dificultad para caminar, mareo, dolor abdominal, diarrea, problemas con la función hepática y vómito, a veces con sangre.

Los productos sobre los que recae la alerta son: All-Clean Hand Sanitizer, Esk Biochem Hand Sanitizer, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol, Lavar 70 Gel Hand Sanitizer, The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol y Saniderm Advanced Hand Sanitizer.

En caso de conocer puntos donde se distribuya o comercialicen estos productos, el Invima le pidió a los ciudadanos alertar. Y, en caso de presentar algún evento adverso asociado al consumo de estos productos reportarlo a la entidad. (Le puede interesar: Colombia autoriza reclutamiento de voluntarios para probar vacuna de Johnson & Johnson)