Invima alerta sobre comercialización ilegal de vitamina C

El instituto advirtió que el registro sanitario que está en el empaque de la Vitamina C 1000 mg., que se vende en cápsula blanda con echinacea, no corresponde al producto. Además, no tiene aval de la entidad para su fabricación y comercialización.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que en el país se esta comercializando, de manera ilegal, vitamina C 1000 mg con echinacea que es vendida en un frasco plástico con 60 capsulas blandas. Según denunció la entidad, el producto no cuenta con registro sanitario. (Lea: Invima advierte no comprar desinfectante de manos fabricados por Eskbiochem, empresa mexicana)

“En la etiqueta se reporta a EP CHEMICALS S.A.S. /EP NUTRITION como supuesto productor, sin embargo la empresa confirmó que no fabrica, ni es responsable de su comercialización. De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente se trata de un producto fraudulento, que no garantiza el cumplimiento de criterios de calidad”, señala el Invima en la alerta sanitaria.

Las vitaminas que son vendidas como un suplemento dietario no tienen el aval del Invima para su fabricación y comercialización. La entidad hace un llamado a los usuarios para que no consuman este producto y, en caso de conocer lugares en los que se distribuya este producto informar a la entidad o a los entes de salud territoriales. (Puede leer: Auvela, los cosméticos que el Invima recomienda no usar por ser fraudulentos)

Para las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, el Invima señala que deben informar en caso de encontrar este producto y reportar los eventos adversos asociados al consumo de este medicamento al Programa Nacional de Farmacovigilancia del Invima.