Invima dice que no se afectó la calidad de las vacunas de Sinovac en Tolima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) señaló que las 5.767 de la vacuna de Sinovac que sufrieron una variación en la cadena de frío, no se vieron alteradas en su calidad. Por lo tanto, autorizó su uso.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por medio de un comunicado, señaló que recomendaba el uso de las 5.767 dosis de la vacuna de Sinovac que presentaron una alteración en la cadena de frío, en el departamento de Tolima. Las vacunas podrían empezar a aplicarse este fin de semana. (Lea: Las razones por las que 5.700 dosis en Tolima seguirán en cuarentena)

“Una vez analizada la información, el mantenimiento de equipos y el registro de temperaturas de almacenamiento, el Invima recomendó utilizar los productos implicados en los eventos de excursión, teniendo en cuenta que los estudios de estabilidad acelerados realizados por el fabricante de la vacuna en mención, muestran que las condiciones establecidas en los protocolos inicialmente aportados se mantienen en cuanto a la temperatura y tiempo permitido”, explicó el instituto.

Las dosis de la vacuna en Tolima fueron puestas en cuarenta por decisión del Ministerio de Salud. Según explicó la cartera en un comunicado mientras transportada las dosis desde Bogotá hasta ese departamento, la temperatura de las vacunas se mantuvo entre los 2º y 8 ºC (que es la temperatura adecuada) entre las 7 a.m. y las 11:30 a.m. Pero, entre las 11:30 a.m. y las 12:55 p.m. la temperatura llegó a los 9,3 ºC, es decir, estuvo 1,3 ºC por encima de la recomendada. (Puede leer: El lunes llegan otras 117.000 dosis de la vacuna de Pfizer a través de Covax)

Leonardo Arregocés, director de medicamentos del Minsalud, los estudios muestran que esa vacuna mantiene sus propiedades a temperaturas hasta de 25°C hasta por 14 días. Sin embargo, la farmacovigilancia es fundamental en cualquier proceso de vacunación. Tras analizar las cuatro cajas de esta vacuna el Invima autorizó su uso.

“El instituto ha tenido acceso a los estudios de estabilidad acelerados realizados por el fabricante de la vacuna en mención, los cuales soportan la temperatura y el tiempo de la excursión reportado en el evento”, explicó el instituto. (Le puede interesar: Privados sí podrán traer vacunas, pero no todavía (y no sabemos cuándo)