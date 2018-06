Japón aprueba máximo de horas extra para evitar muertes por exceso de trabajo

- Redacción Vivir

Hace un año, el gobierno japonés envió un proyecto de ley al Parlamento de ese país para evitar que los japoneses siguieran siendo víctimas del karoshi, la palabra nipona que se refiere a las muertes por exceso de trabajo. Esta semana el órgano legislativo le dio luz verde a ese proyecto de ley, que busca limitar a 100 las horas extra que pueden hacer los japoneses cada mes.

Esta ley llega dos años después de que el Gobierno de ese país prendiera las alarmas en 2016. Cuando el Ministerio de Salud reconoció que solo ese año, 191 personas habían fallecido en la isla víctimas de karoshi, que pueden incluir paros cardíacos por falta de descanso o por fallas en la presión relacionadas con estrés.

Otro informe del Ministerio del Trabajo, reportó el diario español Vanguardia, reportó que ese año ocurrieron en el país 2.159 suicidios por causas relacionadas con el trabajo, 675 de ellas por cansancio.

Tras esas cifras, el Gobierno decidió tomar en el asunto, pidiendo al Parlamento aprobar una ley que limitara a 100 las horas extra legales en las empresas, excepto para los profesionales con altos cargos.

“La nueva legislación busca que los trabajadores puedan compaginar su vida laboral con el cuidado de los niños o los ancianos”, afirmó el primer ministro japonés, Shinzo Abe, tras la aprobación de la ley.

No obstante, los habitantes de la isla son escépticos sobre la aplicación de esta medida. Y es que los últimos escándalos por karoshi demostraron que las personas fallecidas trabajaron más del tope legal previamente establecido, pero que, en los computadores de las empresas, aparecía como si estuvieran siguiendo la ley. Esos casos no son excepcionales. Según el mismo estado japonés, una cuarta parte de las empresas del país confesó no cumplir con las normas laborales establecidas.

Cuarenta años de karoshi

Este problema no es nuevo. Ya en 1989 el 45% de los jefes de secciones y el 66% de encargados de departamentos confesaron que creían que iban a morir de cansancio. Desde esos años el fenómeno es legalmente reconocido, y, si se investiga y se comprueba que una persona falleció por exceso de trabajo, su familia debe ser indemnizada por parte de la compañía culpable.

Para que un Tribunal falle a su favor, debe demostrarse que la víctima de karoshi trabajó más de 100 horas extra en el mes anterior a su muerte u 80 en dos o más meses consecutivos de los últimos seis.

No sorprende entonces que en una encuesta realizada por la agencia japonesa Kyodo el pasado mayo, el 40% de los japoneses es escéptico respecto a la medida y creen que no mejorara sus condiciones laborales.

La medida entrara en vigor para las grandes compañías en abril de 2019, y para empresas pequeñas y medianas un año más tarde.