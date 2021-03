La farmacéutica Moderna comienza a probar su vacuna en bebés y menores de 12 años

Los científicos harán seguimiento de un año a todos los participantes para buscar los efectos adversos y medir los niveles de anticuerpos. Esperan también registrar infecciones por coronavirus sintomáticos y asintomáticas de esta población.

La farmacéutica Moderna comenzó a probar su vacuna en bebés y niños menores de 12 años. El ensayo clínico espera inscribir a 6.750 menores sanos en los Estados Unidos y Canadá. La compañía aún mantiene confidencialidad en la cantidad de participantes que ya están inscritos y han recibido las primeras dosis.

En el estudio de Moderna cada niño recibirá dos inyecciones con 28 días de diferencia. El ensayo se dividirá en dos partes: primero, los niños a partir de los dos años y hasta los 12 recibirán dos dosis de 50 o 100 microgramos cada una. Y, a los menores de dos años se les administrarán inyecciones de 25, 50 o 100 microgramos. (Una dosis para adultos equivale a 100 microgramos).

Luego, los investigadores realizarán un análisis para determinar qué dosis es la más segura y con mayor probabilidad de ser protectora para cada grupo de edad.

En cada grupo, los primeros menores vacunados recibirán las dosis más bajas y serán monitoreados para detectar reacciones adversas antes de que a los participantes se les distribuyan dosis más altas.

Los científicos harán seguimiento de un año a todos los participantes para buscar los efectos adversos y medir los niveles de anticuerpos. Esperan también registrar infecciones por coronavirus sintomáticos y asintomáticas de esta población.

Son altas las expectativas para estudiar el comportamiento de la vacuna en los menores. “Existe una gran demanda para averiguar sobre la vacunación de niños y qué hace”, dijo a The New York Times, David Wohl, director médico de la clínica de vacunas de la Universidad de Carolina del Norte, que no participa en el estudio.

La exploración de Moderna con menores ya había empezado con un primer ensayo de 3.000 niños entre 12 y 17 años. Los resultados de este ensayo podrían estar terminados en unos meses. Si los resultados son favorables, tendría que evaluarse la autorización del uso de la vacuna en esta población.

La Academia Estadounidense de Pediatría ha pedido que se amplíen los ensayos de vacunas para incluir a los niños. Sin embargo, los expertos han advertido que los efectos adversos como fiebre, dolor en los brazos, fatiga y dolor en las articulaciones y los músculos, pueden ser más intensos en los niños que en los adultos por eso es importante que los padres sepan qué esperar después de la vacunación de sus hijos.

Moderna desarrolló la vacuna en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y están trabajando junto con la Autoridad Federal de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado en el estudio.