¿La pandemia precarizó las condiciones laborales o las hizo más evidentes?

En conclusión, esta pandemia evidenció lo que por años venimos expresando el gremio médico y los demás profesionales de la salud: existe precarización laboral, es necesario proteger al talento humano y garantizar condiciones adecuadas de ejercicio. Claramente los sistemas de salud del mundo no estaban preparados para esta pandemia, no le podemos atribuir la precarización, pero si le debemos reconocer que la ha hecho mucho más notoria ante el país. Necesitamos soluciones concretas durante la pandemia y los espacios en la post pandemia para acabar con esta precarización.

También ha resultado claro que la estabilidad laboral es una ilusión, por cuanto no son pocos los colegas sometidos a terminaciones contractuales en condiciones indignas y sobre todo injustificadas, además porque existen modalidades de contratación y tercerización, a través de empresas civiles y comerciales, que vulnera los derechos del trabajador de la salud al posibilitar el no pago de su labor.

Nuestro gremio no puede ser excluido de los postulados de trabajo decente y trabajo digno. En primera instancia, recordemos que los cuatro objetivos de trabajo decente son: protección social, oportunidades de empleo e ingresos, promoción de los derechos fundamentales en el trabajo y diálogo social. Por su parte, el concepto de trabajo digno se ha construido a partir de dos fundamentos constitucionales: el primero, la relación que existe entre el trabajo y el respeto a los derechos humanos, en particular con la dignidad como principio fundante del Estado Social de Derecho; y el segundo, es el derecho al trabajo como tal y los principios mínimos fundamentales establecidos en la constitución, entre los cuales resalto algunos, sin que esto signifique que los otros sean menos importantes: estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario y garantía del derecho al pago oportuno.