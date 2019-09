La tasa de aborto de EE.UU rompió los récords en su reducción

- Redacción salud

La tasa de reducción de abortos en Estados Unidos alcanzó los niveles más bajos en la historia. Según una investigación del Instituto Guttmacher se estimó que en 2017 hubo alrededor de 862,000 abortos en Norteamérica, es decir, 200,000 menos que en 2011. Aunque el estudio comprendió el periodo de tiempo de 2011 a 2017, son interesantes las cifras de reducción que fueron arrojadas. Y la razón que sugiere el informe es que dicho descenso se debe, entre otros factores, al creciente acceso a métodos anticonceptivos a largo plazo, tales como dispositivos intrauterinos e implantes que ahora están cubiertos por un seguro bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. (Lea: Así quedó el nuevo mapa mundial del aborto)

"Las tasas de aborto disminuyeron en casi todos los estados y no hay un patrón claro que vincule estas reducciones con nuevas restricciones", señaló a The New York Times, Elizabeth Nash, gerente senior de políticas estatales en el Instituto Guttmacher. El instituto que dio a conocer los hallazgos de la investigación apoya los de derechos al aborto y se encarga de encuestar hospitales, clínicas de aborto y departamentos de salud periódicamente.

De igual forma, Nash señaló que en los estados donde se promulgaron nuevas restricciones en 2011 y 2017 las tasas de aborto aumentaron. Estos lugares fueron: Carolina del Norte, Mississippi, Wyoming y Georgia. "Si las restricciones fueran el factor principal en todos los ámbitos, esperaríamos que aumentaran las tasas de natalidad", señaló. (Visite el especial: Diez años del aborto como un derecho)

Sin embargo, la investigación no cubre el periodo de 2018 en adelante, momento en el que varios estados conservadores aprobaron leyes de prohibición al aborto, leyes que han sido impugnadas en tribunales pues presentan trabas como exigir afiliación hospitalaria, entre otros criterios. Ese aumento de restricciones tuvo como consecuencia el cierre masivo de muchas clínicas en estados como Texas y Ohio. Durante el periodo de la investigación 32 estados aprobaron 394 nuevas restricciones de aborto.

Otro de los hallazgos de la investigación señaló que el uso de pastillas abortivas está transformando el panorama del aborto. El estudió estimó que el 60 % de las mujeres que tuvieron un embarazo de menos de 10 semanas de gestación eligieron usar la píldora. Los medicamentos representaron un 39% del total de los abortos de 2017.