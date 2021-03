La vacuna Astrazeneca supera la eficacia esperada según ensayo clínico en EE.UU.

Se redujo la enfermedad sintomática a un 79% así como disminuyó los cuadros de COVID-19 severo grave con hospitalizaciones en un 100%. El laboratorio aseguró que el inmunizador es también efectivo en personas mayores de 65 años donde tuvo un 80% de eficacia.

La vacuna de Astrazeneca y Oxford no ha presentado más fallas de seguridad. Así lo aseguró el laboratorio este lunes tras los resultados de una nueva prueba realizada en Estados Unidos. Las conclusiones hasta el momento, apuntan a que el biológico tiene una eficacia de 100% para prevenir las formas severas de COVID-19 y no aumenta los riesgos de coágulos sanguíneos.

En el estudio, la vacuna de dos dosis redujo la enfermedad sintomática del coronavirus a un 79%, según aseguró la compañía en un comunicado, así como disminuyó los cuadros de COVID-19 severo grave con hospitalizaciones en un 100%. Astrazeneca aseguró que el inmunizador es también efectivo en personas mayores de 65 años, donde tuvo un 80% de eficacia según la última prueba realizada en Estados Unidos.

La compañía aseguró que en el estudio no se identificaron nuevos problemas de seguridad en una revisión específica a los coágulos sanguíneos, la razón principal por la cual se suspendió su uso durante unas semanas en algunos países europeos. Los científicos señalaron que en la prueba no se observó el tipo específico de coágulo que, según la Agencia Europea de Medicamentos, estaría asociado con la vacuna. Astrazeneca señaló que este tipo de coágulo, conocido como trombosis del seno venoso cerebral es tan raro que no se podría identificar fácilmente en un ensayo clínico.

El estudio se realizó a 32.000 voluntarios en los Estados Unidos, Francia Chile y Perú con fondos de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de EE. UU. Los resultados completos se publicarán en una revista científica con el proceso de investigación que viene adelantando la FDA.

Entre los voluntarios del ensayo clínico el 79% eran blancos, el 22% eran hispanos o latinos, el 8% eran negros, el 4% eran nativos americanos y el 4% asiáticos. Aproximadamente el 20% de los participantes tenían 65 años o más, y cerca del 60% tenía comorbilidades.

Por ahora, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la inyección de la vacuna desarrollada por la anglosueca AstraZeneca y la Universidad de Oxford es segura y que no hay evidencia de riesgos sobre la formación de coágulos. “Este análisis reconoce la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 como una de las opciones de vacunaciones que tanto se necesitan”, dijo Ann Falsey, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester y una de las investigadoras que condujo los ensayos. Esta vacuna es más barata y fácil de almacenar que muchas de sus rivales.