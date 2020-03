Las estrategias para combatir el coronavirus que han funcionado en otros países

- Redacción salud

Cerca de 177 países en el mundo han reportado contagios del Covid-19 en sus territorios. Aunque la situación es aparentemente más grave en algunos lados, como Italia y España, lo cierto es que la mayoría de gobiernos que se han visto expuestos al virus SARS-COV-2 han puesto en marcha diferentes estrategias de contención para evitar que se desborden los casos. Aquí, algunas de las medidas empleadas:

1. La realización de pruebas para un diagnóstico oportuno

Tal y como lo señaló hace unos días el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la detección temprana de los casos es un factor fundamental para contener los contagios masivos de la pandemia que hasta hoy ha causado más de 12.000 personas.

Krys Johnson, profesora de Epidemiología de la Universidad de Temple (EE.UU.), señaló a la BBC que la detección temprana ha marcado la diferencia en las naciones que están mostrando mejorías. "Corea del Sur ha estado probando a unas 10.000 personas por día, lo que significa que evalúan a más personas en dos días que los que ha probado EE.UU. en más de un mes".

El pasado 13 de marzo, Corea del Sur registró el menor número de nuevos contagios y las autoridades señalaron que, por primera vez, el número de recuperados superó el número de nuevos infectados. El país del occidente de Asia se convirtió en el segundo epicentro, después de China. El director de la OMS agregó, el pasado 16 de marzo, que facilitar las pruebas a cualquier persona con síntomas es la “columna vertebral para detener la propagación” de la pandemia.

2 Aislar a los contagiados

El respeto a las normas de aislamiento también ha sido un elemento fundamental para la contención del nuevo coronavirus. Una medida que va de la mano con la realización de pruebas. En países como China, la constante realización de test permitió identificar con rapidez los ciudadanos que debían ser aislados.

"A las personas que tienen fiebre las envían a 'clínicas de fiebre' y las analizan para detectar si tenían gripe o covid-19. Cuando dan positivo para covid-19, las aíslan en lo que han llamado 'hoteles de cuarentena' para evitar que infecten a sus familias", agregó a la BBC Krys Johnson.

En Taiwán, Singapur y Hong Kong, se impusieron multas, de hasta $3.000 dólares, a quienes incumplieron la ley de cuarentena. De igual forma, desarrollaron estrategias de rastreo para los familiares y cercanos de los enfermos confirmados de Covid-19. Hicieron entrevistas a estas personas y registraron con cámaras de seguridad los medios de transporte y hoteles de todos los potenciales contagiados.

3 Preparación y reacción rápida

Uno de los elementos básicos en la contención de un virus es reaccionar rápidamente antes de que los contagios se aumenten en la población. Para Tolbert Nyenswah profesor de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), “países como Taiwán y Singapur mostraron que la acción rápida para la detección y el aislamiento de nuevos casos puede resultar un factor decisivo para contener la propagación", indicó a la BBC.

Según los expertos, Taiwán ha logrado contener la rápida propagación del virus porque en 2003 desarrolló un comando central para el control de epidemias. La organización cuenta con agencias de investigación y del gobierno que trabajan en la detección de brotes. El comando central surgió luego de la crisis del SARS hace 17 años. "La preparación y la acción rápida resultan fundamentales en los primeros momentos del brote. En Europa y Estados Unidos hemos visto que no solo faltaba preparación, sino que se ha reaccionado tarde", agregó Nyenswah.

4 Promover medidas de higiene

Además del distanciamiento social, la OMS ha indicado que el lavado de manos y la higiene al presentar cualquier síntoma que pueda generar sospechas son acciones indispensables para evitar la transmisión del virus. "Muchos países asiáticos aprendieron con la experiencia del SARS en 2003 y son naciones donde existe una conciencia de practicar medidas de higiene no solo para no enfermarse sino para no contagiar a los demás, lo que es fundamental en estos casos", señaló a la BBC Nyenswah.

En países como Singapur, Hong Kong y Taiwán las calles cuentan con estaciones de gel antimaterial y el uso de tapabocas, cuando se presentaba contagio de gripa común, era ya una costumbre antes de la llegada del coronavirus.