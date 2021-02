Las razones por las que 5.700 dosis en Tolima seguirán en cuarentena

El ministerio de Salud aclaró que el Invima hará una evaluación de la situación para determinar si los biológicos resultaron afectados.

Lo primero que usted debe saber antes de leer este artículo es que es normal que en un proceso de vacunación se desperdicien algunas dosis de vacunas. Puede haber errores en la cadena de frío, equivocaciones de los vacunadores u otros factores externos. Eso lo explicamos con más detalle en este artículo.

Dicho esto, hay un segundo punto que hay que aclarar sobre las 5.700 dosis de la vacuna de Sinovac, cuya aplicación se suspendió en Tolima: no es cierto que estén estropeadas. La decisión de ponerlas en “cuarentena” fue una medida preventiva, mientras el Invima evalúa qué fue lo que sucedió y si los biológicos sufrieron algún daño.

Como lo explicó el Ministerio de Salud en un comunicado lo que pasó en Tolima fue lo siguiente: mientras transportada las dosis desde Bogotá hasta ese departamento, la temperatura de las vacunas se mantuvo entre los 2º y 8 ºC (que es la temperatura adecuada) entre las 7 a.m. y las 11:30 a.m. Sin embargo, entre las 11:30 a.m. y las 12:55 p.m. la temperatura llegó a los 9,3 ºC, es decir, estuvo 1,3 ºC por encima de la recomendada.

¿Quiere decir esto que están estropeadas? Hasta el momento no se sabe, pero es posible que no. Como aseguró Leonardo Arregocés, de la Dirección de medicamentos del Minsalud, los estudios muestran que esa vacuna mantiene sus propiedades a temperaturas hasta de 25°C hasta por 14 días.

Pero, como la farmacovigilancia es fundamental en cualquier proceso de vacunación, la decisión fue esperar a que el Invima analice lo ocurrido. Desde 2017 ese instituto cuenta con un procedimiento para la evaluación de situaciones en las que se han perdido las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte.