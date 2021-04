Lograr que el 80% de las personas estén vacunadas se dará hasta final del año

Así lo explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Recordó que los efectos reales de la vacunación se verán solo hasta los últimos meses del 2021 y que hay una alta posibilidad de entrar al tercer pico.

Fernando Ruiz, ministro de Salud, se refirió a las medidas tomadas por el Gobierno y que buscan mitigar el aumento de contagios que, se espera, se dé tras Semana Santa. “Estamos en una posibilidad alta de entrar en un tercer pico, particularmente en algunas ciudades del país donde se ha visto un incremento mayor de casos y se viene presentando de manera disgregada en las diferentes ciudades”, aseguró. (Le puede interesar: Pico y cédula y toque de queda nocturno para 11 ciudades del país por orden del Gobierno)

Ante este escenario, reiteró que medidas como la restricción de movilidad y pico y cédula, serán ampliadas en algunas regiones. Señaló que “estas medidas son las más fuertes que hemos tomado durante los últimos cinco o seis meses. Lo que buscamos es restringir la velocidad del contagio, especialmente en las ciudades que no han tenido afectación. Esperamos sean efectivas en la medida que los ciudadanos colaboren y trabajen para su cumplimiento”.

En cuanto a los efectos de la Semana Mayor, el jefe de la Cartera indicó que estos se esperan durante las próximas dos semanas. “Hay unos efectos que se vienen dando de manera secuencial; lo que esperamos es que la tasa de velocidad del contagio sea la menor posible para reducir la afectación”. (Le sugerimos: COVID-19: ¿qué pasará en el país tras la Semana Santa?)

Ruiz también pidió mantener las medidas de bioseguridad y no relajarse, pues los verdaderos efectos de la vacunación no se sentirán sino hasta los últimos meses del 2021. “Quiero invitar a toda la ciudadanía a entender que hasta que no tengamos por encima del 70%, probablemente alrededor del 80% de personas vacunadas, aquí no va a haber ningún efecto y eso se nos va a dar solamente a final de año”, añadió.

En Chile, por ejemplo, la población se empezó a relajar bajo la premisa de que casi el 30% de la población está vacunada. Sin embargo, los contagios se empezaron a incrementar por lo que el país tuvo que entrar en un confinamiento estricto de nuevo y cerrar fronteras. (Le puede interesar: Chile cierra fronteras por aumento de casos de coronavirus)