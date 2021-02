Este lunes en el programa “Prevención y Acción” de la Presidencia de la República, El Dr. Jarbas Barbosa da Silva, Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, afirmó que los colombianos tendrán que seguir poniendo en práctica las medidas de bioseguridad, como el tapabocas, durante todo el 2021, aún cuando el cronograma de vacunación ya se ha puesto en marcha.

Luego de asegurar que confía plenamente en que en Colombia se implementará de manera rigurosa el esquema de vacunación, Barbosa da Silva hizo una aclaración pese a la buena noticia de la llegada de las vacunas: “Los colombianos tendrán que seguir usando el tapabocas durante todo el 2021.”

¿La razón? La cantidad de vacunas será limitada, y vacunar a los 35 millones de colombianos, que se espera vacunar este año, va a tomar algunos meses.

“Para lograr inmunidad de rebaño se necesita que al menos un 70 % de la población esté vacunada, sólo de esa forma se podrá frenar la transmisión. Por eso no pueden dejar de usar tapabocas.”, aseguró el Subdirector de la OPS.

Barbosa da Silva explicó que es importante no bajar la guardia y seguir utilizando todas las medidas de bioseguridad, no sólo el tapabocas; también el distanciamiento social y la no exposición a aglomeraciones.

El ministro de salud, Fernando Ruiz, se adhirió al llamado del subdirector y aclaró que “Tener vacunas no quiere decir que el riesgo ya acabó”.