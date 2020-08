De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los países de América la mayoría de los casos se reportan en personas de entre 20 y 59 años, pero casi el 70% de las muertes se reportan en personas mayores de 60 años.

Este 25 de agosto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestó varias inquietudes respecto al comportamiento de la epidemia de COVID-19 en los países de América. Una de las principales, advirtió Carissa F. Etienne, su directora, tiene que ver con el rol que están jugando los más jóvenes, pues la mayoría de casos se han presentado entre personas de entre 20 y 59 años, pero casi el 70% de las muertes se reportan en mayores de 60 años. (Lea todas las noticias del Coronavirus en Colombia)

“Esto indica”, explicó, “que las personas más jóvenes están impulsando principalmente la propagación de la enfermedad en nuestra región. Es posible que muchos jóvenes que contraen el virus no se enfermen ni necesiten una cama en la UCI, pero pueden contagiar a otros que sí se encuentren en esa situación. Este es un claro recordatorio de que derrotar a la COVID-19 es una responsabilidad compartida, no solo entre los países y las regiones, sino también entre las personas, los vecinos y las comunidades. Si no tomamos todos las medidas adecuadas para mantenernos a salvo, estamos poniendo a otros en peligro”.

Etienne también llamó la atención sobre la necesidad de rastrear contactos y hacer más pruebas de diagnóstico, en un escenario en el que el número de personas con el virus se ha duplicado. Pasó de 5,3 millones el 1 de julio a más de 12 millones actualmente.

“La atención primaria de salud debe estar en el centro de la respuesta: detectando los casos, actuando para contener la transmisión y brindando atención oportuna en la comunidad”, dijo. “Si los países se mantienen atentos y amplían las pruebas y la vigilancia, pueden detectar mejor los picos en el número de casos y actuar rápidamente para contenerlos antes de que se descontrole la situación”.

Otra de las preocupaciones de Etienne tiene que ver con la desconexión entre las medidas que se están tomando y el comportamiento de la curva epidemiológica.

“En demasiados lugares, parece haber una desconexión entre las políticas que se están implementando y lo que nos dicen las curvas epidemiológicas. Esto no es una buena señal”, aseguró.

“Este virus va a estar con nosotros por algún tiempo. Sin una vacuna, estará con nosotros durante años. Esta no será una guerra que ganaremos en una sola batalla, sino que serán muchas las batallas que deberemos librar. Es por eso que necesitamos aplicar las enseñanzas de los lugares donde se ha logrado controlar el virus y dejar que los datos guíen nuestras acciones”, concluyó.