Los sectores con más casos de COVID-19 en Colombia, según las ARL

De acuerdo con Fasecolda, la federación que agremia a las aseguradoras, el sector más afectado es el de salud. Le siguen el inmobiliario y las personas que tienen contrato con el Estado.

Hace unos días Colombia superó el millón de casos de COVID-19. Las muertes producidas por el virus también llegaron a un número inquietante: 31.670. Entre las inquietudes que aún hace falta resolver con más precisión es en qué sectores se han presentado más casos. (Vea toda la información sobre el coronavirus en Colombia)

La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, hizo un intento por despejar esta duda con base a los datos recopilados por las Administradora de Riesgos Laborales (ARL). En sus cifras incluyen, claro, a los empleados que están afiliados a alguna de estas entidades.

Los resultados de su análisis, presentado este 3 de noviembre, muestra un escalafón de cinco grandes sectores (a corte de 18 de octubre). El primer puesto lo ocupa el sector salud, donde ha habido 11.111 casos de COVID.19. En el segundo están todas las actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales, entre las que se incluyen servicios de vigilancia o servicios de “tercerización”. Allí, según Fasecolda, se han presentado 1.207 infecciones.

En la tercera casilla, con 705 casos de COVID-19, está el sector que conforman la administración pública y de defensa. Le sigue el compuesto por “comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos”, con 391 trabajadores afectados por el virus. En el quinto lugar están las actividades que hacen parte de la industria manufacturera.

¿En qué lugares están ubicados estos trabajadores? Las conclusiones de Fasecolda indican que la mayoría (34%) están en Bogotá. En la capital colombiana ha habido 4.953 casos confirmados, 45 muertos, 14.017 recuperados y 2.2813 sospechosos.

En el ránking también está Medellín, con el 15% de los casos; Cali, con el 7%; Barranquilla, con el 7%; Valledupar, con el 2% y Pasto, con otro 2%.

“Al corte del 18 de octubre, se han invertido más de $125 mil millones para la compra de 61.105.230 de elementos de protección personal, que han sido entregados a trabajadores de la salud de todo el país”, dice Fasecolda en un comunicado. También, asegura, han invertido más más de $215 mil millones en prestaciones.

Sin embargo, a lo largo de la pandemia no todos los actores del sistema de salud han visto con buenos ojos el papel que han jugado las ARL. Hace un par de meses, por ejemplo, Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, le sintetizó a este diario cómo, para él, habían actuado las aseguradoras. “Es un papel pobre” dijo. “Inicialmente era un papel de ‘esto no es de nosotros’. Incluso, enviaron elementos de protección a este hospital en baja cantidad y baja calidad. Tuvimos que devolverlos porque no cumplían indicaciones técnicas (...) Fue un papel muy ajeno a la realidad. Dejó un sinsabor muy grande en el sector y mostró que el sistema no estaba preparado para esto. Debieron haber tenido una responsabilidad social”.