Mayores de 70 años podrán hacer actividad física dos horas diarias: Minsalud

El Ministerio de Salud informó este viernes que, a raíz de la sentencia de tutela, las personas mayores de 70 años podrán desarrollar actividades físicas, ejercicio al aire libre y practicar deportes de manera individual por un periodo de dos horas diarias, todos los días, al igual que el resto de la población del país.

El confinamiento estricto establecido a raíz de la pandemia de COVID-19 para las personas mayores de 70 años ha generado muchos debates en las últimas semanas. El último de ellos, que se popularizó en el país como la “Rebelión de las canas”, fue protagonizado por personalidades como Rudolf Hommes, Humberto de la Calle, Clara López y Maurice Armitage, quienes -con otras 21 personas mayores- interpusieron una acción de tutela contra el Gobierno de Iván Duque alegando la vulneración de sus derechos constitucionales a la igualdad, la libertad de locomoción y el libre desarrollo de la personalidad, debido a las estrictas medidas de confinamiento. (En contexto: Personas mayores, sin protocolo de salida)

“El Estado está actuando en forma discriminatoria pues usa un paternalismo inaceptable frente a los adultos mayores, que no emplea con el conjunto de la población, por lo cual el objetivo perseguido por la medida no es válido y es inconstitucional (...) Esto es un irrespeto a nuestra autonomía y es discriminatorio pues el Estado no trata en forma semejante a las otras personas”, señalaba la tutela.

#Noticia 👴🏼🧓🏻Mayores de 70 años podrán hacer actividad física dos horas diarias https://t.co/YZQNpNKBSN pic.twitter.com/MEu6ZA2QFm — MinSaludCol (@MinSaludCol) July 17, 2020

En el recurso judicial, los accionantes pedían flexibilizar la restricción para realizar actividad física en las calles y realizar consensos para mitigar los riesgos mentales y físicos del aislamiento, pues, hasta ahora, sólo tenían permitido salir tres veces a la semana, media hora al día. (Puede ver: Triunfo de la “rebelión de las canas”: Gobierno deberá dejar salir a mayores de 70 años)

Su petición fue escuchada. El pasado 3 de julio el Juzgado 61 de Bogotá falló la tutela del grupo de ciudadanos y ordenó dejar de aplicar las restricciones a los mayores de 70 años, hasta que la Corte Constitucional definiera su legalidad. Asimismo, se le ordenó al presidente Iván Duque y al Ministerio del Interior expedir un acto administrativo para otorgar el tiempo de ejercicio físico en exteriores de las personas mayores de 70 años, “teniendo como base las consideraciones de los accionantes”.

Este viernes, el Ministerio de Salud informó que “como consecuencia de dichas órdenes, a los adultos mayores de 70 años les son aplicables las disposiciones que rigen a la generalidad de la población, hoy contenidas en el Decreto 990 del 9 de julio del 2020, cuyo artículo 3, numeral 35, en particular, establece que ellos pueden desarrollar actividades físicas, ejercicio al aire libre y practicar deportes de manera individual, por un período máximo de dos horas diarias, todos los días”.

Con el fallo también se inaplicó la ampliación de aislamiento preventivo para esta población que había dictado el Gobierno hasta el 31 de agosto.