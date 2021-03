Medio millón de pacientes con COVID-19 necesitan tratamiento con oxígeno

Hasta 20 países de ingresos bajos y medianos necesitan acceso a oxígeno, según la OMS.

Desde el comienzo de la pandemia, el acceso asequible y sostenible al oxígeno ha sido un desafío creciente en los países de ingresos bajos y medianos. El COVID-19 ha ejercido una enorme presión sobre los sistemas de salud, ya que los hospitales de muchos países de ingresos bajos y medianos se han quedado sin oxígeno, lo que ha provocado muertes evitables y las familias de los pacientes hospitalizados pagan una prima por los escasos suministros de oxígeno.

El oxígeno es un medicamento esencial y, a pesar de ser vital para el tratamiento eficaz de los pacientes hospitalizados con COVID-19, el acceso en los países de ingresos bajos y medianos es limitado debido al costo, la infraestructura y las barreras logísticas. Los establecimientos de salud a menudo no pueden acceder al oxígeno que necesitan, lo que provoca la pérdida innecesaria de vidas.

La Organización Mundial de la Salud anunció que apoyará un mayor suministro de oxígeno, así como productos terapéuticos como la dexametasona como tratamiento de COVID-19. La iniciativa hace parte del pilar Access to COVID Tools Accelerator Therapeutics (codirigido por Unitaid y Wellcome), al que Colombia está suscrito.

Se estima que más de medio millón de personas en los países de ingresos bajos y medianos necesitan actualmente 1,1 millones de cilindros de oxígeno por día, y 25 países registran aumentos repentinos de la demanda, la mayoría en África. Este suministro estaba limitado antes del COVID-19 y ha sido exacerbado por la pandemia.

El Dr. Philippe Duneton, Director Ejecutivo de Unitaid, dijo: “Esta es una emergencia global que necesita una respuesta verdaderamente global, tanto de las organizaciones internacionales como de los donantes. Muchos de los países que vieron esta demanda lucharon antes de la pandemia para satisfacer sus necesidades diarias de oxígeno. Ahora es más vital que nunca que nos unamos para aprovechar el trabajo que ya se ha realizado, con el firme compromiso de ayudar a los países más afectados lo antes posible”.

El grupo de trabajo ha determinado una necesidad de financiación inmediata de US $ 90 millones para abordar los desafíos clave en el acceso y la entrega de oxígeno en hasta 20 países, incluidos Malawi, Nigeria y Afganistán. Este primer conjunto de países se ha identificado sobre la base de evaluaciones coordinadas por el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, con el fin de hacer coincidir las necesidades del país con el financiamiento potencial, por ejemplo, a través del Banco Mundial y el Fondo Mundial. Unitaid y Wellcome harán una contribución inmediata de hasta US $ 20 millones en total para la respuesta de emergencia. En las próximas semanas se medirán y calcularán los costos de las necesidades urgentes a corto plazo de países adicionales, y ACT-A estimará que la necesidad total de financiación durante los próximos 12 meses será de US $ 1.600 millones, una cifra que será revisada periódicamente por el grupo de trabajo.

El Dr. Mike Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo: “El oxígeno salva vidas y es imperativo avanzar más rápido para escalar de manera integral con soluciones integrales centradas en el paciente que mejoran los resultados clínicos. La OMS ha estado trabajando a través del Consorcio Biomédico para reunir a los socios técnicos, clínicos y de adquisiciones con alrededor de US $ 80 millones en equipos biomédicos adquiridos para países de ingresos bajos y medianos. El Grupo de trabajo sobre oxígeno ayudará a impulsar la ampliación del oxígeno a través de una mayor innovación, financiación y capacitación”.

Paul Schreier, director de operaciones de Wellcome, dijo: “Hemos logrado avances críticos en la provisión de cuidados y tratamientos clínicos que salvan vidas a los pacientes con COVID-19 durante el último año. El impacto de la combinación de oxígeno y dexametasona para tratar a pacientes gravemente enfermos ha sido, en particular, increíble. Pero el acceso global a los avances sigue siendo desigual. Necesitamos aumentar urgentemente el acceso al oxígeno médico para garantizar que los pacientes se beneficien independientemente de dónde vivan y de su capacidad de pago. La solidaridad internacional es la única y más rápida salida a esta pandemia. Es un imperativo de salud pública, científico, económico y moral que todas las herramientas estén disponibles a nivel mundial”.

Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, dijo: “El oxígeno es una intervención médica simple que sigue siendo escasa para demasiados en todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ha tomado esta grave escasez y la ha convertido en una emergencia en toda regla. Pero abordar la brecha de oxígeno no solo ayudará con el tratamiento de COVID-19 en países que están perdiendo demasiadas vidas que se pueden salvar. También ayudará a mejorar los sistemas de salud y los resultados de salud más allá del COVID-19 a largo plazo, incluso para los muchos recién nacidos y niños que necesitan oxígeno para sobrevivir”.