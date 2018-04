Ministerio de Salud pide que cigarrillos Heets paguen impuestos

-Redacción Salud

Los Ministerios de Salud y de Hacienda le solicitaron a la Dian que no exoneraran de impuestos a los cigarrillos Heets, que llegaron al país en marzo de 2017 y que son fabricados por la multinacional Philip Morris, la mayor empresa tabacalera del mundo. Además, exigieron que se les realice un mayor control para no violar las normas que Colombia ha adelantado contra el tabaco.

Los Heets contienen porciones de tabaco envueltas en un papel y se prenden por medio de un aparato electrónico que se llama IQOS. Esto genera que no produzca humo sino vapor. En teoría, al ser eléctrico reduce el riesgo de enfermedades en las personas que lo consumen.

Pero el Ministerio de Salud asegura que sí son nocivos para la salud y que deberían pagar los impuestos al consumidor que, actualmente, es de $2.100. "La razón por la que pedimos esto es porque el producto, que se obtiene a partir de la hoja de tabaco, tiene nicotina, que es una sustancia cancerígena y está asociada a enfermedades cardiovasculares. Si bien no existe la evidencia para corroborar que no son menos dañinos, es cierto que tienen componente tóxicos y dañinos para la salud”, explicó Pamela Góngora Salazar, asesora del ministro de salud, Alejandro Gaviria.

En Colombia mueren 72 personas por tabaquismo al día, más de 26.200 al año.

Góngora resalta que hasta el momento ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene evidencias para saber si son menos dañinos que el tabaco tradicional (como lo anuncian en su publicidad), y mucho menos, conocen si representan riesgo para los fumadores pasivos.

A parte no pagar impuesto, Heets tampoco tiene restricciones en su publicidad y no contiene advertencias sanitarias en sus productos. "Este producto está siendo cada vez más usado. Estamos viendo que se está comercializando de manera libe sin tener advertencias y son publicitadas sin advertir los riesgos. Nuestro deber es alertar a los colombianos", añadió Góngora.

El riesgo aumenta porque Colombia y Guatemala son los mercados pioneros de esta multinacional en la región. "Aún queda mucho por saber de estos cigarrillos. En uno de los estudios en los que nos basamos mostraba que el dispositivo puede quemarse, y de ser así el filtro libera una sustancia tóxica. Se conoce como formaldehido cianidrina", concluyó Góngora.

¿Qué son los cigarrillos Heets?

Los IQOS se utilizan para prender los cigarrillos Heets. / IQOS

- Es un sistema de tabaco con calentamiento electrónico, por ende no hay combustión, es decir, en lugar de humo y ceniza los consumidores reciben vapor. Los Heets contienen porciones de tabaco envuelto en un papel especial.

- Necesitan un dispositivo electrónico para prender. Se llama IQOS y cumple la función de un cargador.

- Según Royal College of Physicians, el consumo de estos cigarrillos reduce entre el 90 y 95% el riesgo para la salud de los consumidores.

- En Colombia la cajetilla de Heets cuesta $50.000, mientras que el precio del IQOS es de $150.000. Este último tiene una vida útil de 14 a 18 meses, dependiendo del uso.