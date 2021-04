Ministro de Salud recibió su primera dosis de vacuna contra COVID-19

Fernando Ruiz hace parte del grupo de 60 a 64 años de la etapa 2, la cual comenzó hoy. A la fecha se han aplicado 4´824.078 dosis de vacunas en Colombia.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, recibió la primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Ruiz se encuentra en el grupo de edad de 60 a 64 años de la etapa 2, cuyo proceso de vacunación se abrió desde el día de hoy, 30 de abril. (Lea: Coronavirus: mañana empieza vacunación para mayores de 60 años)

“Hoy desde la sede de Aliansalud, en Bogotá, me correspondió mi turno de vacunación en la etapa dos. Quiero mandar un mensaje a todos los colombianos de confianza en la vacuna, de confianza en nuestro sistema de salud, confianza en que todos vamos a salir adelante en este reto tan importante que es el COVID-19”, dijo el jefe de la cartera a través de un comunicado.

El ministro también recordó que estar vacunado, incluso con la segunda dosis, no implica que debamos dejar de lado. Vale recordar que la mayoría de la población aún no ha sido inmunizada y falta camino para llegar a la codiciada inmunidad de rebaño. “A pesar de que nos vacunemos, sigamos cuidándonos, juntos podremos salir de este reto tan importante. Vacunarnos y mantener las medidas de protección personal, uso de tapabocas y recordar que hasta que no nos vacunemos todos, ninguno de nosotros está protegido”, dijo Ruiz Gómez. (Acá también: Colombia recibió otras 549.900 dosis de Pfizer contra el coronavirus)

De hecho, hasta el momento, solo se han aplicado 4.824.078 dosis de vacunas y las personas que ya han recibido ambas dosis, son apenas 1.546.311. Según la cartera, la idea es que durante todo el 2021 se logra la inmunización de 35 millones de colombianos durante 2021.

En cuanto a las próximas fechas importantes para el Plan de Vacunación, Ruiz recordó que mañana llegarán al país un millón de vacunas de Sinovac y, durante este mes, 1.1 millones de dosis de AstraZeneca. Además, “Pfizer seguirá enviando semanalmente 500 mil dosis para seguir con el desarrollo de las fases estipuladas en el plan”.