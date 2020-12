MinSalud informa que viajeros no tendrán que presentar todavía prueba PCR

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, explicó que los viajeros que ingresen al país no tendrán que realizarse esta prueba para demostrar que no tienen COVID-19 hasta que no se resuelvan las inquietudes planteadas al juez que tomó la decisión de exigirlas nuevamente.

Tras la incertidumbre de los viajeros que quieren ingresar a Colombia de si deben presentar o no la prueba PCR para confirmar que no tienen COVID-19, el Ministerio de Salud, por medio de un comunicado, explicó que todavía no son necesarias hasta que no se resuelvan las inquietudes planteadas al juez que tomó la decisión de exigirlas nuevamente. (Lea: Pruebas PCR para viajeros, otro lío para cerrar 2020)

Fernando Ruíz, jefe de esta cartera, explicó que “el fallo de tutela no está aún en firme. Este lunes a las cuatro de la tarde hice una solicitud de aclaración al señor juez con unas preguntas que me parecieron muy importantes, y la primera de ellas es qué tipo de PCR se debe aplicar”.

Además, Ruíz le pidió al juez indicar en el fallo cuál sería la fecha en la que se eliminaría la restricción que impone, bajo qué criterios epidemiológicos se debería volver a instaurar la prueba y cuáles son las consideraciones operativas de la misma. Por eso, añadió, hasta que no se tengan estas respuestas por parte del juez, la no aplicación de prueba continúa vigente en Colombia. (Puede leer: Juez le ordena al Gobierno volver a exigir prueba PCR para viajeros que lleguen del exterior)

El 26 de noviembre, por orden de un juez del circuito de Bogotá, el Gobierno debía exigir nuevamente la prueba PCR para COVID-19, con resultado negativo, para que viajeros que tienen como destino Colombia puedan ingresar al país. El fallo surgió después de una tutela impuesta por el abogado Alberto Elías González Mebarak.

El Ministerio de Salud había tomado la decisión el 4 de noviembre, de eliminar el requisito de pruebas PCR para viajeros porque Colombia está en una fase de alta transmisión comunitaria del virus. Cada día se siguen reportando más de 8 mil casos positivos de coronavirus y los primeros resultados de estudios para evaluar qué tanto se extendió el virus en la población colombiana revelaron altas tasas de contagio.

En Leticia (Amazonas), por ejemplo, seis de cada 10 personas mostraron tener anticuerpos contra el coronavirus; en Barranquilla, más de la mitad de las personas analizadas y en Medellín casi la tercera parte. Es decir, que el mayor riesgo de contagio para cualquier colombiano está dentro de su propia casa, entre vecinos y amigos. (Lea también: Las preguntas alrededor de la decisión judicial que exige prueba PCR a viajeros)