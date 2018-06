El 50 % de las personas que consultan a tiempo se curan

Mírate y mira a tu alrededor: podrías estar enfermo

Juanita Gempeler y Maritza Rodríguez*

¿Te preocupas por contar las calorías de lo que comes? ¿Cortas la comida en trozos pequeños y los esparces por el plato para que parezca que comes más y no te molesten por eso? ¿Dices que ya almorzaste o que ya comiste para evitar comer en familia? O, por el contrario, ¿empiezas a comer y sientes que no puedes parar hasta que terminas toda la comida que logras encontrar en tu casa? ¿Sales a comprar comida a escondidas y luego te la comes con angustia, sin gozarla, sintiendo que pierdes el control? ¿Esperas a que todos se duerman para levantarte a comer lo que hay en la nevera o la despensa? ¿Preguntas a todos si estás gordo? ¿No les crees lo que te dicen? Al verte en el espejo, ¿te parece que tu cuerpo es inmenso y no entiendes por qué te dicen que estás bien o bajo de peso?

Estos son apenas unos pocos comportamientos de todos los que caracterizan a una persona con un trastorno de la alimentación.

En Colombia, como en el resto del mundo, alrededor del 1 % de la población tiene anorexia, alrededor del 2,5 % tiene bulimia nervosa y un 3 % padece de trastorno por atracones de alimentación. Sin embargo, los casos incompletos llegan al 23 % de la población. Estos trastornos los padecen hombres y mujeres de todas las edades, desde los siete años hasta más allá de los 40. Por cada cuatro mujeres enfermas, hay un hombre que también lo está. Son enfermedades complejas que no tienen nada que ver con los valores ni la capacidad intelectual de una persona. No hacen distinción de raza y se presentan prácticamente en todas las culturas, independientemente del nivel de escolaridad o el hecho de vivir en áreas urbanas o rurales.

Estas enfermedades se sufren en silencio y, aunque no lo parezca, son mortales. Sin embargo, con un tratamiento adecuado se pueden superar y hasta se pueden curar. El 50 % de las personas que consultan a tiempo y son tratadas de manera adecuada ¡se curan!, y un 25 % más puede mejorar significativamente. Muy a menudo, los trastornos de alimentación se acompañan de trastornos del ánimo y la ansiedad que también son tratables, y el pronóstico mejora si se consulta a tiempo. ¡CONSULTA! ESTÁS A TIEMPO.

* Psicólogas clínicas y directoras científicas del Programa Equilibrio.