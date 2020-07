La organización explicó que las estaciones anuales no parecen influir en el desarrollo de la pandemia de coronavirus. Como prueba de esta afirmación, Margaret Harris, vocera de la organización explicó que entre los países más afectados hay uno, Estados Unidos, que está en pleno verano, y otro, Brasil, que está en invierno.

El SARS-CoV-2 parece ser un virus que no se afecta por las estaciones. Prueba de ello son los países que han resultado más afectados por la pandemia del coronavirus, explicó Margaret Harris, vocera de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estados Unidos, por ejemplo, está en verano y ya suma 4.339.997 casos, mientras que los contagios siguen aumentando en Brasil, que está en invierno, con 2,498,668 positivos. (Lea: ¿Es el nuevo coronavirus sensible a las estaciones?)

“Parece que hay una idea persistente según la cual el virus es estacional (...) pero todos tenemos que tener en mente que se trata de un nuevo virus, e incluso si se trata de un virus respiratorio, que históricamente suelen ser estacionales, este se comporta de manera distinta (...) Por eso no hay que creerse protegido si están en verano”, indicó Harris.

Harris, durante rueda de prensa virtual desde Ginebra, hizo un llamado a las personas que creen que las estaciones alteran la transmisión del virus. Aclara que lo que afecta la transmisión del SARS-CoV-2 son las reuniones masivas, principalmente porque las personas se juntan y no se distancian socialmente, no toman las precauciones para asegurarse de que no estén en contacto cercano. (Puede leer: Los rebrotes de coronavirus en España que preocupan a Europa y el mundo)

Aunque la OMS aseguró que este coronavirus no es estacional, Harris reconoció que hay preocupación por la coincidencia del virus de la gripe, que aparece en invierno, y el virus SARS-CoV-2 que podría aumentar la sobrecarga de los sistemas sanitarios. Por eso, invitó a las personas para que se vacunen contra la gripe.

En cuanto a una segunda ola, Harris contó que los picos registrados en países europeos en los que ya habían controlado la propagación del virus siguen siendo catalogados como “una gran ola de contagios” que va a aumentar o a disminuir. Por eso, le recordó a las personas que el fin del confinamiento no representa el final de los brotes.

“La reducción del confinamiento era el momento en el que realmente había que estar más vigilantes (...) La gente se relajó y por eso estamos viendo estos aumentos”, añadió la vocera. En países como Alemania, Francia, España o Australia se han registrado en los últimos días un leve aumento en los casos confirmados de coronavirus. (Le puede interesar: El coronavirus en tierra caliente: ¿igual, peor o menos grave?)

Hasta el momento, al menos 660.787 personas han muerto por el COVID-19 muertos en el mundo desde la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Según la OMS, más de 16.769.080 personas en 196 países o territorios contrajeron el virus, de ellas 9.555.900 se recuperaron.