OMS recomienda la vacuna AstraZeneca

La OMS recomendó este miércoles seguir utilizando la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus pese a temores de posibles efectos secundarios que llevaron a suspenderla en varios países.

“Por el momento, estimamos que el balance riesgos/beneficios se inclina a favor de la vacuna AstraZeneca y recomienda que las vacunaciones continúen”, indicó en un comunicado la Organización Mundial de la Salud tras la decisión de varios países europeos de suspender la vacuna AstraZeneca por miedo de que causara trombos.

“La vacunación contra COVID-19 no reducirá las enfermedades o muertes por otras causas. Se sabe que los eventos tromboembólicos ocurren con frecuencia. El tromboembolismo venoso es la tercera enfermedad cardiovascular más común a nivel mundial. En las campañas de vacunación extensas, es habitual que los países señalen posibles eventos adversos después de la vacunación. Esto no significa necesariamente que los eventos estén relacionados con la vacunación en sí, pero es una buena práctica investigarlos. También muestra que el sistema de vigilancia funciona y que existen controles efectivos”, agregó. (Aún no hay evidencia de un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y la presencia de trombos)

Cerca de la mitad de la población del Reino Unido, 25,2 millones de personas, ya ha recibido la primera dosis de vacunación, y unos 11 millones fueron dosis de AstraZeneca/Oxford. El primer ministro francés, Jean Castex, también se mostró dispuesto a vacunarse “muy rápidamente” en cuanto la vacuna vuelva a ser autorizada en el país, mientras que su gobierno no descartaba un nuevo confinamiento en París y sus alrededores.

Las diferentes variedades del coronavirus, en especial la británica, muy contagiosa, están circulando de forma acelerada en toda Europa. India por su parte declaró que apoya “con todo vigor” a la vacuna de AstraZeneca, y pidió al mismo tiempo a la población disciplina en las restricciones para impedir una segunda oleada del coronavirus, que obligaría a nuevos sacrificios. (Inicia vacunación de personas entre 60 y 79 años)

Además de su apoyo al laboratorio AstraZeneca, la OMS también recomendó el miércoles la vacuna estadounidense Johnson & Johnson, incluso en los países donde circulan las cepas más contagiosas.

Diez países europeos (Alemania, Francia, Italia, Eslovenia, España, Portugal, Letonia Suecia, Luxemburgo y Chipre) se sumaron a Dinamarca, Noruega e Islandia en la lista de los que han suspendido la vacuna sueco britanica por problemas de coagulación. España anunció que está investigando tres casos de trombosis, uno de los cuales acabó en el fallecimiento del paciente.

Como contrapartida, Australia solicitó a AstraZeneca y a la UE el acceso de emergencia a un millón de dosis que compró para abastecer a Papúa Nueva Guinea, que se enfrenta a un brote. Italia había bloqueado a principios de marzo un envío de vacunas de AstraZeneca producidas en Europa a Australia.

Mientras, otros países trazan su propio camino hacia la inmunización. Cuba espera contar “a más tardar” en agosto con los millones de dosis de la vacuna anticovid que necesita para inmunizar a “toda” su población. “A más tardar, en el mes de agosto habremos fabricado las dosis requeridas para inmunizar a toda nuestra población (11,2 millones de habitantes)”, declaró el presidente del grupo estatal BioCubaFarma, Eduardo Martínez.