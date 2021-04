Una revisión mundial analizó la muerte fetal intrauterina y las tasas de mortalidad materna de 17 países y descubrió que la pandemia ha golpeado fuertemente la atención en salud materna de países de ingresos medios y bajos. Se suma a la crisis global de salud.

Se requiere una acción inmediata para preservar la atención de maternidad segura en todo el mundo, ya que la pandemia de COVID-19 empeora los resultados maternos y perinatales mundiales, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos (PIBM), advierte un estudio.

La investigación, publicada en The Lancet Global Health (31 de marzo), encontró aumentos en las muertes maternas, mortinatos, embarazos ectópicos rotos y depresión materna después de analizar datos sobre más de 6 millones de embarazos. La revisión analizó 40 estudios de 17 países, realizados entre el 1 de enero de 2020 y el 8 de enero de 2021.

Asma Khalil, profesora de obstetricia y medicina materno-fetal en el Hospital de la Universidad de St George, Londres, y autora principal del estudio, dijo: “La interrupción de los servicios, los bloqueos en todo el país y el miedo a asistir a los centros de atención médica exponen cómo los efectos adversos de COVID- 19 implican consecuencias para la salud que se extienden más allá de las muertes y enfermedades causadas por el propio virus”.

Aunque los hallazgos variaron según el país, el análisis de los datos combinados mostró que durante la pandemia, y en todos los estudios revisados, las tasas de mortinatalidad y mortalidad materna aumentaron en aproximadamente un tercio, mientras que las mujeres que requirieron cirugía para embarazos ectópicos crecieron casi seis veces.

Los resultados fueron peores en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos, dicen los investigadores.

Khalil le dijo a SciDev.Net por correo electrónico que el aumento de la cirugía para embarazos ectópicos probablemente se debió a consultas tardías para mujeres embarazadas, que pueden ser reacias a asistir al hospital o tener dificultades para llegar allí en medio de las restricciones de COVID-19. Si se descubre temprano, los embarazos ectópicos generalmente se pueden tratar con medicamentos.

“No se observó la misma relación en otras complicaciones, como la diabetes gestacional o los trastornos del embarazo relacionados con la presión arterial alta, ya que a menudo no se trata de una afección aguda o de emergencia como el embarazo ectópico que podría provocar sangrado dentro del abdomen de la mujer embarazada y podría potencialmente conducir a la muerte cuando no se trata de urgencia”, añadió Khalil. “La diabetes gestacional a menudo se diagnostica en el último tercio del embarazo y, por lo general, no se trata como una emergencia”.

Los investigadores también encontraron una caída del 10 por ciento en los nacimientos prematuros en los países de ingresos altos (HIC), lo que no se observó en los países de ingresos bajos y medianos. Es probable que esto sea causado por cambios en el comportamiento durante los encierros que dan como resultado una menor probabilidad de que las mujeres tengan un parto prematuro, explicó Khalil.

Sin embargo, los resultados de salud mental han empeorado durante la pandemia, encontró la revisión. Diez de los estudios analizados incluían datos sobre la salud mental materna, de los cuales seis informaron un aumento de la depresión posparto, la ansiedad materna o ambas.

Desirée Díaz Jiménez, partera con ocho años de experiencia, que trabaja en el Hospital Materno Infantil de Málaga, España, dijo: “En la práctica diaria, no vemos cambios obstétricos, pero sí repercusiones a nivel psicológico. Las madres sufren un gran impacto emocional ya que durante su estancia en el hospital solo pueden estar acompañadas de una persona, sin visitas familiares “.

Díaz Jiménez dice que la atención que se brinda hoy es algo diferente a la que se brindaba antes de la pandemia. Las interacciones entre las madres y el personal del hospital son más distantes, y si la mujer embarazada tiene COVID-19, el aislamiento puede conllevar un elemento de estigma social.

Jogender Kumar y Praveen Kumar, del Instituto de Postgrado de Educación e Investigación Médica en Chandigarh, India, acogen con satisfacción la forma en que el estudio destaca las disparidades en la atención médica dentro y entre países. Sin embargo, advierten, en un artículo de comentario en la misma edición de The Lancet Global Health, que la mayoría de los estudios incluidos en la revisión fueron de un solo centro y pueden no ser una representación real de los datos a nivel de la comunidad.

Blanca Murillo Ortiz, de la unidad de investigación en epidemiología clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, cree que la diversidad de los sistemas de salud y las medidas de seguridad adoptadas para enfrentar la pandemia hacen que el análisis de la revisión sea controvertido.

La investigación también presentó menos estudios sobre PIBM en comparación con países de ingreso alto, con América Latina solo representada por dos informes, de México y Brasil. Sin embargo, Murillo Ortiz coincide en que “existe una fuerte necesidad de priorizar la reestructuración de la atención materna”.

“Aunque se están implementando nuevas formas, como la atención médica a distancia, la reducción de las estancias hospitalarias y la monitorización ambulatoria, se necesitan recursos para mantener estos programas”, añadió.

Marta Cohen, patóloga pediátrica y perinatal de la Universidad de Sheffield, en el norte de Inglaterra, comenta que el estudio presentado en The Lancet Global Health no abordó la posible transmisión vertical del COVID-19 de la madre al feto, ni la infección de la placenta.

“Se producen infecciones virales de la placenta, y muchos virus han demostrado la transmisión vertical al feto, entre ellos, los más comunes son los virus de ADN, como el citomegalovirus y el virus del herpes simple”, dijo Cohen, que no participó en el estudio.

“Aunque durante la primera ola de infecciones por SARS-CoV-2 hubo pocas publicaciones que describieran casos de transmisión vertical de una mujer embarazada infectada al feto a través de la placenta, durante la segunda ola que afectó al Reino Unido, notamos un aumento en los casos de mortinatos de mujeres con el virus “, agregó.

Para Khalil, el estudio envía un mensaje claro de que los tomadores de decisiones deben priorizar la atención de maternidad segura, accesible y equitativa dentro de la respuesta estratégica a la pandemia, para reducir los resultados adversos del embarazo en todo el mundo.

“También deben asegurarse de que el mensaje de salud pública sea alentar a las mujeres embarazadas a buscar ayuda cuando sea necesario y evitar demoras innecesarias”, agregó el investigador.