Personas que hayan tenido Covid-19 recibirán una sola dosis de vacuna Pfizer

Minsalud también anunció que comienza la etapa II del Plan Nacional de Vacunación. Desde la otra semana se comenzaría a vacunar a personas entre 75 y 79 años.

En el programa Prevención y Acción, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz hizo dos anuncios sobre el Plan Nacional de Vacunación:

Una sola dosis de la vacuna Pfizer se aplicará a las personas entre 18 y 60 años que hayan tenido el coronavirus

El Comité Asesor de Vacunas de Presiencia recomendó que se aplique una sola dosis de la vcuna de Pfizer/BioNTech a las personas que tengan entre 18 y 60 años y que hayan tenido coronavirus ¿Por qué? Estudios publicados en los últimos días dicen que la protección que se logra con una sola dosis es mayor que por la inmunidad que genera haber tenido la enfermedad y refuerza la inmunidad de personas que ya han tenido coronavirus. El Comité Asesor de Vacunas de Presidencia hizo la recomendación para esta vacuna específica (para quienes no han tenido coronavirus se aplicará la dosis de dos aplicaciones).

Ruiz se refiere a seis estudios recientes sugieren que las personas que ya han contraído COVID-19 podrían no necesitar recibir una segunda dosis de vacuna. De acuerdo con el New York Times, países como Estados Unidos no han cambiado su recomendación de una segunda dosis, pero los estudios que analizan la respuesta inmune muestran que, si bien una primera inyección les da a las personas que se han recuperado del COVID-19 un gran impulso, la segunda inyección hace poca diferencia.

Para alguien que tuvo COVID-19, la primera inyección es como una persona sin COVID-19 que recibe un refuerzo: incluso tiene los efectos secundarios de alguien que recibe una segunda dosis de vacuna.

Otro de los nuevos estudios, un preprint de la Universidad de Maryland, mostró que 41 trabajadores de la salud que se recuperaron del COVID-19 tenían más anticuerpos después de su primera inyección que 69 de sus compañeros que no habían contraído el virus después de la segunda.

Y otro preprint del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle encontró que la sangre de personas que se recuperaron de COVID-19 no era tan buena para neutralizar el virus original o la variante que se originó en Sudáfrica como la sangre de personas que se habían recuperado y fueron vacunadas. Otros tres estudios tuvieron hallazgos similares.

Con respecto a la vacuna china Sinovac, que llegó a Colombia hace dos semanas, la eficacia general es del 51.1% y la segunda dosis “da un efecto protector igual o superior al efecto protector que se da con la aplicación a lis 28 días. Aplicar la segunda dosis a los 56 días de haber aplicado la primera dosis protege y por tanto la recomendación es que se extiende la segunda dosis a Sinovac a 56 días dela primera aplicación”, explicó Ruiz.

Comienza vacunación para mayores de 75 y menores de 80 años

Minsalud también anunció que mañana comienza la etapa II del Programa Nacional de Vacunación, es decir que a partir de la semana entrante se comenzará a vacunar a personas ente los 75 y los 79 años, por lo que las IPS deberán comenzar a agendar citas desde mañana. El martes se tiene calculado que se termina la vacunación a población mayor de 80 años, y según el ministro Ruiz, hay disponibilidad de vacunas suficiente para vacunar a estas poblaciones.

“Por el momento epidemiológico que vivimos es muy importante seguir con la vacunación. El Covid-19 ha venido bajando de manera substancial y hay que buscar prevenir la posibilidad de un tercer brote a nivel nacional”.