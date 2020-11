Pfizer afirma que su vacuna contra el Covid-19 es “eficaz en un 90%”

El anuncio se da según los resultados obtenidos hasta el momento de las pruebas en la tercera fase de desarrollo de la vacuna.

La farmacéutica Pfizer afirmó hoy que su vacuna contra el Covid-19 es “eficaz en un 90%”, según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.

Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado conjunto con la firma BioNTech.

“Los primeros resultados de la fase 3 de nuestro ensayo de vacuna contra el covid-19 proveen las pruebas iniciales de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir” esta enfermedad, dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla.

“Hemos dado un paso importante y estamos más cerca de proveer a los ciudadanos del mundo” esta vacuna, tan “necesaria para contribuir a acabar con esta crisis sanitaria mundial”, añadió.

Basándose en proyecciones, ambas empresas afirmaron que prevén suministrar 50 millones de dosis en el mundo en 2020 y hasta 1.300 millones en 2021.

Las firmas añaden que en esta fase tres del estudio no se ha reportado ningún problema de seguridad, por lo que el organismo independiente que supervisa los ensayos ha recomendado recoger información adicional, que será analizada con las autoridades reguladoras.

Estos resultados fueron entregados por Pfizer a través de un comunicado de prensa y no en una revista médica revisada por pares, lo que quiere decir que hasta el momento no hay una evidencia concluyente de que la vacuna sea segura y efectiva. Además, los expertos afirman que el hallazgo inicial de más del 90 por ciento de eficacia podría cambiar a medida que avanza el ensayo. “Necesitamos ver los datos reales y vamos a necesitar resultados a largo plazo”, dijo Jesse Goodman, profesor de medicina y enfermedades infecciosas en la Universidad de Georgetown al diario The New York Times luego de conocer el comunicado.

A pesar de esto, los investigadores están asombrados con los resultados. “Este es realmente un porcentaje de eficacia espectacular”, afirmó Akiko Iwasaki, inmunóloga de la Universidad de Yale al periódico neoyorkino. "No esperaba que fuera tan alto. Me estaba preparando para algo así como el 55 por ciento ", concluyó.

Como en la mayoría de las pruebas de vacunas, la mitad de los participantes fueron vacunados con un placebo y la otra mitad sí recibieron la vacuna real. La publicación de estos resultados preliminares se basó en 94 voluntarios que desarrollaron la enfermedad; el ensayo de la vacuna continuará hasta que 164 personas, de las 43.538 que están participando del estudio, hayan desarrollado Covid-19.

Kathrin Jansen, vicepresidenta senior y jefa de investigación y desarrollo de vacunas en Pfizer, afirmó que el aumento global de las infecciones por coronavirus contribuyó a que los participantes del ensayo se contagiaran más rápido. “Puede verlo usted mismo, las tasas están subiendo en todas partes”, dijo. “Así que creemos que basándonos en nuestras predicciones, no debería llevarnos mucho tiempo para llegar a 164 casos de Covid-19″.

La presentación de la autorización de uso de emergencia ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) para la vacuna experimental de Pfizer, está prevista para la tercera semana de noviembre. “La eficacia, la seguridad y la fabricación constante son los tres requisitos necesarios antes de que podamos solicitar la autorización”, explicó Albert Bourla CEO de Pfizer.

Otro dato importante a tener en cuenta sobre esta vacuna, es la temperatura a la que debe ser almacenada: -70 grados Celsius. Mantener la cadena de frío para una temperatura tan baja podría ser un inconveniente al momento de distribuirla. Para un país como Colombia “la logística de su transporte a poblaciones lejanas va a necesitar una estrategia eficaz en un sistema de salud fragmentado en localidades, que no cuenta con unidad de mando, sino que depende de muchas voluntades. Su distribución y prioridades será como armar un rompecabezas para que todos quienes vivan en Bogotá o en Chocó tengan la oportunidad de acceder a ella” explicó el Doctor Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano hace unos días en entrevista con El Espectador.

Colombia ha estado negociando con cinco de las más de 140 empresas que están buscando desarrollar la vacuna y una de ellas es la farmacéutica que hoy publicó el alentador resultado. Así lo afirmó el ministro Fernando Ruiz el pasado 28 de julio en entrevista con La W radio: "Colombia ya firmó un acuerdo de confidencialidad con Pfizer y con AstraZeneca para empezar negociaciones de compra de una vacuna”, aunque esto no significa que ya exista un "pacto de compra”.

